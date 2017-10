Por Carlos J. Pérez García.

Dicen que el ser humano es un hijo de toda… y, la verdad, con esa vocación tenemos bastantes desgraciados en países como el nuestro. Si checamos, dan algo de miedo cuando se les nota hasta de lejos y han acumulado cierto poder.

Los mundos cambian, fíjense, pero esos personajes siempre están presentes… un poco idos y vivos (o sea, tontos). Para ellos, en la política, “el cambio” no es lo que pide o aporta la sociedad sino sólo lo que puede beneficiarlos.

Miren, hace algunas décadas funcionó bastante bien el autoritarismo que hoy extrañan AMLO y el PRI, aunque ahora se advierten claves democráticas y ciudadanas que requieren otro enfoque de consensos más amplios, instituciones reinventadas e inclusive variantes de sistemas de gobierno. Los nuevos esquemas deben incluir anclajes en la ciudadanía, nuevas legitimidades y nociones de una visión a mayor plazo.

Aquel mundo fácil, pues, genera nostalgias pero ya no existe ni puede ser aparentado. Con su viejo priismo, a Morena y al PRI no les quedaría más que ajustarse a los nuevos tiempos… si no se engañaran y entendieran mejor las cosas. Los independientes, por su parte, tampoco han mostrado fuerza o ideas para darles un susto.

Veamos. Se dice que antes el poder de atracción de los partidos era muy superior al de las personas. ¿Hay hoy un escenario preferible a aquel en el que los individuos eran mucho menos importantes que diversas instituciones, las cuales incluso no provocaban tanta repulsión?

En el 2018 no se trata de encumbrar —¿ni rechazar?— caudillos o personajes providenciales que siempre decepcionan, sino más bien de escapar de la política simplista y de ocasión para buscar liderazgos y organizaciones que puedan transformar el régimen político, además de darle cierta solidez y eficacia. También nos señalan que los viejos o nuevos hábitos de “la cargada” o el “voto útil”, hacen que los ganadores se crean infalibles a pesar de sus despistes y limitaciones.

Al igual que con la inseguridad en cualquier lugar, la negligencia o la corrupción son problemas viejos y nuevos. Y, claro, a los gobiernos más débiles se les complica enfrentarlos, ya no digamos hacerlos trizas… tampoco es cuestión de cuates en vez de estructuras. De hecho, esto no sería sólo cosa de fuerza o de valor personal, sino principalmente de imaginación e instituciones.

Las mayores broncas, creo yo, se dan en las peores y mejores familias o descendencias, tanto en los estados líderes o con mando como en los que están a la deriva o a la defensiva y les rebota casi todo lo nacional o regional.

¿Saben qué? Alejandro Leal y Juan Manuel Carreras ya habrán confirmado que es muy diferente (más complicado) gobernar hoy que hace 25 o 30 años, cuando ellos acompañaron a los gobernadores Leopoldino Ortiz y Gonzalo Martínez Corbalá. Entonces no había tanta inquietud ciudadana (aun con aquel navismo y varios escándalos), ni existían redes sociales que no pueden ser controladas como algunos medios de comunicación. Ojalá que les sirva un respiro este otoño.

En fin, a nivel federal o estatal el poder tiende a aislar y alejar de la cruda realidad, sobre todo a quienes se acomodan en las elevadas alturas. Acaso sus sonrisas amables son gratas, pero difícilmente ayudan a resolver los problemas más importantes… ya sean nuevos o viejos.

* BUENO, EL PRESIDENTE PEÑA VOLVIÓ a hablar de la corrupción, y es lamentable que cada vez empeora las cosas. Hace unos años decía que era “un tema cultural”… algo normal en sociedades como la nuestra; luego, afirmó que “todos tenemos cola que nos pisen” y el que esté libre de culpa que tire la primera piedra, o sea, la corrupción seríamos todos; hoy nos asegura que esta corrupción es la de siempre, pero se nota más, y que los ciudadanos ya hasta la ven por todos lados… en cualquier accidente o eventualidad: choques, socavones, inundaciones o terremotos.

Miren, en lo primero, la corrupción no está en el ADN de ningún grupo ni resulta más natural que la honestidad, y tampoco viene a ser lo mismo saquear que tolerar o tener malos pensamientos o dar una “mordida”; con lo segundo, ojo, las citas bíblicas son muy peligrosas, aparte de que los ejemplos del punto anterior serían aún más aplicables aquí, y, sobre su tercer intento de precisar o explicar, es cierto que ahora se ven más los cochineros aunque también lo es que se han agravado y extendido en grados intolerables para muchos.

En este último punto, igual se registran socavones o accidentes de tránsito que provienen directamente de actos de corrupción, mientras que los desastres naturales suelen causar más muertes y destrozos a partir de antecedentes concretos de corrupción, tal como se ha visto con puentes mal hechos y viviendas ubicadas junto a ríos desbordados.

A su vez, si nos fijamos, en los sismos de septiembre hay evidencias de corrupción en ejemplos tan graves como el del Colegio Rébsamen en Coapa (26 muertos, de ellos 19 niños) y del edificio de Alvaro Obregón 286 en la colonia Roma (49 muertos, el mayor número, incluidos varios casos de misterioso interés para los rescatistas de Israel y España).

En Japón han tenido terremotos de más de 8.1 grados con un muerto o incluso cero muertes, en gran parte por la ética previa al desastre, los controles eficaces y la cultura de prevención.

Me queda claro. Es preferible que EPN no hable de corrupción… resulta muy negativa, pero tal vez sean peores la impunidad (de la que nunca habla) y los intentos de defenderla o justificarla.

* CON DEMASIADA FRECUENCIA LAS MUJERES son agredidas de diversas formas acá en nuestro país, de manera especial en algunas regiones o entidades. Esto viene a ser una verdadera vergüenza y una expresión de machismo, intolerancia, misoginia, incultura y cobardía.

Además de recurrir a la educación (que tarda más) y las campañas en medios, se necesitan disposiciones urgentes y muy severas para detener los torrentes de violaciones y feminicidios.

A propósito, este escribano piensa que México tendrá mucho mejores perspectivas de salir adelante con más liderazgos de mujeres de distintas edades y condiciones sociales… en buena medida, tal vez, de jovencitas de origen humilde.

De hecho, oigan, los hombres de todas las edades ya tuvimos bastantes oportunidades, y nomás no dimos los resultados deseados.

