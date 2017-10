Caltongo mantiene viva la tradición de producir cempasúchil

México. Famosa por su uso tradicional en las ofrendas del Día de Muertos, originaria de México e icono nacional, el cempasúchil se convierte cada año, durante el mes de octubre, en la protagonista de las parcelas de tierra de los productores de Caltongo, uno de los barrios más antiguos de Xochimilco.

En el embarcadero productivo La Curva de dicha zona, días previos a la celebración, miles de flores de cempasúchil iluminan con su intenso color naranja los invernaderos y las trajineras donde son transportadas día y noche, para su distribución.

Jorge Valencia Gómez, nativo de Xochimilco y quien se dedica al cultivo de plantas ornamentales como rosas, malvones, cinerarias, nochebuenas, entre otras, explicó en entrevista con Notimex, que durante esta época del año todo el día “y toda la noche”, los productores trabajan para nutrir a diversas entidades con esta flor.

“Este año la producción fue buena, fueron cerca de dos millones de plantas las que se dieron, yo cultivé 10 mil y puedo decir que al final de la temporada, gracias a Dios, toda se terminará”, señaló Jorge, quien cuenta con más de 30 años de experiencia en la actividad.

Alrededor de 300 productores del lugar trabajaron desde el mes de julio en el cultivo de la flor de cempasúchil para distribuirlos en la Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca, Sonora, Chihuahua, Monterrey, entre otras entidades.

“La producción de la flor de muerto se realiza en diferentes estados, pero muchos vienen de fuera porque la que nosotros sembramos es de buena calidad, el clima de Xochimilco es bastante bueno y hace una planta muy resiste, muy viva y muy perene, además de que Caltongo es cuna del viverismo en todo el país”.

El productor detalló que el proceso de plantación comienza desde la primera semana de julio, son cuatro semanas de germinación, y a principios de agosto se cambian a sus respectivas macetas para darles todos los cuidados necesarios hasta que la flor abre y estén listas para la venta, que comienza desde la primera semana de octubre.

“Tener plantas es como tener familia, hay que cuidarlas, estar al pendiente para que no se enfermen y darles de comer todos los días, también es asumir un riesgo, no sólo se trata de plantarlas y que allí se quedan, si uno no se da cuenta pueden ser atacadas por plagas como la cenilla, o los caracoles pueden comerse hasta 200 de ellas en una noche cuando están germinando”.

La especie que trabajan, tanto él como sus compañeros, es cempasúchil Marvel naranja, y según explicó no se da mucho espacio a otros grupos como la flor amarrilla o la blanca porque no es tan vendible. “Siempre se acaba lo más tradicional, lo más conocido”.

Jorge relató que en algunas temporadas la producción se ve afectada por cambios de clima inesperado, afortunadamente en 2017 no hubo mayores incidentes, no obstante su lucha por continuar con su actividad es permanente, pues cada año crece más la contaminación y otros factores que les afectan.

“En Caltongo existen unas siete u ocho hectáreas para sembrar, no más, la verdad es que nos está ganando la mancha urbana y cada vez somos menos gente la que nos dedicamos a esto porque la contaminación del agua hace que gastemos más en productos químicos y nos salga más cara la producción”.

A pesar de las problemáticas con la que lidia, el productor se dijo contento de hacer su trabajo, heredado de su familia, y está decidido a continuar produciendo cempasúchil mientras le sea posible, para continuar contribuyendo a mantener vivas las tradiciones del Día de Muertos.

“Todos los años le agradecemos a Dios que acabemos nuestra producción, los que somos pequeños, con 10 mil plantas, o los más grandes, con 50, 80 o 100 mil, seguimos vendiendo, por eso yo invito a la gente a que nos visite, conozca nuestra trabajo y compre nuestro producto, que es de calidad y bajo en precio, este año la macetita está de ocho a 10 pesos”.



NTX