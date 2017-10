Irán continúa con producción de misiles; rechaza revisar acuerdo nuclear

Teherán. El presidente de Irán, Hasán Rohaní, advirtió hoy que su país continuará con el desarrollo del programa de misiles para su defensa y calificó de “ridículos” los llamados de Estados Unidos para renegociar el acuerdo nuclear suscrito en 2015, el cuál Teherán cumple en su totalidad.

“Para defender nuestra nación y nuestra integración territorial, construiremos, produciremos y almacenaremos todas las armas que necesitemos”, afirmó Rohaní en un discurso ante el Parlamento difundido por la televisión Press TV.

“Hemos fabricado, estamos fabricando y seguiremos fabricando misiles porque eso no viola ninguna de las leyes internacionales, ni siquiera la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, subrayó.

Respecto al acuerdo nuclear, firmado por Irán y el Grupo 5+1 (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia y Alemania), el presidente iraní consideró “ridículo” hablar de una nueva negociación del mismo.

“Los estadunidenses están diciendo que nosotros no somos de negociaciones, no somos de compromisos, no conocemos los principios internacionales”, agregó en su alocución.

El mandatario iraní insistió en que Estados Unidos está “violando explícitamente” acuerdos anteriores y se muestra “indiferente a una negociación aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por lo que puso en duda que otros países quieran negociar con Washington.

Rohaní se reunió este domingo en Teherán con el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), Yukiya Amano, quien reiteró que Irán está cumpliendo sus obligaciones adquiridas bajo el acuerdo nuclear logrado con las grandes potencias.

“Los compromisos nucleares adquiridos por Irán bajo el Plan Integral de Acción Conjunta están siendo implementados”, resaltó Amano en una breve comparecencia con la prensa.

Indicó que el Plan Integral de Acción Conjunta es un acuerdo entre Irán y el Grupo 5+1 que fue aprobado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por lo que pidió a todas las partes que cumplan con sus compromisos.

El presidente iraní recordó que la AIEA es el único que puede certificar que Irán respeta el pacto nuclear y no Estados Unidos, además destacó que la cooperación de su país con el organismo internacional ha sido “completa y significativa”.

La visita de Amano se produce dos semanas después de que el presidente estadunidense Donald Trump decidió no certificar el cumplimiento de Irán del pacto y amenazó con abandonarlo de no corregir sus “defectos”.

Trump quiere corregir los “débiles mecanismos de inspección” contemplados en el acuerdo; hacer frente al “programa de misiles balísticos” de Teherán y eliminar las “fechas de caducidad” de las restricciones impuestas sobre el programa nuclear iraní, que en algunos casos expiran en 10 años.

Irán y el Grupo 5+1 (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia, China y Alemania) firmaron el 14 de julio de 2015 en Viena un acuerdo nuclear, conocido como Plan Integral de Acción Conjunta, que demanda a Teherán limitar su programa nuclear a cambio del levantamiento progresivo de las sanciones.

NTX