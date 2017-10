Los partidos no tienen remedio

Pobre democracia mexicana, los partidos políticos demostraron una vez su pobreza, no tienen remedio, dejaron colgado de la brocha a Santiago Nieto, pero lo que es peor, dejaron en entredicho la elección presidencial y las demás que se realizarán en el 2018, ahora tendrán un fiscal a modo que trabajará para todos y el que sirve a todos no sirve a nadie, desgraciadamente.

Pobre país en donde después de muchas faramallas, las cúpulas se arreglan y colorín colorado, este cuento se acabó. La solución se veía venir desde que los grupos en pugna, abanderados por dos auténticos dinosaurios de la política mexicana, Manuel Bartlett, el ganador de esta historia y Emilio Gamboa se pusieron de acuerdo para sacar adelante la Ley de Ingresos para el 2018 porque en los egresos todos saldrán ganando.

Santiago Nieto fue sólo un instrumento que al final dejaron morir, ahora lo que hay que esperar es, a que costo se llegó a un acuerdo que sólo beneficia a los actores políticos, y el pueblo, bien gracias. Lo que nos espera para el año próximo un país más fragmentado que difícilmente podrá salir de los rezagos que hacen añicos a los sectores vulnerables.

Así se reparten el pastel y así se lo repartirán en los puestos de elección popular en disputa en julio próximo, a ese grado de cinismo han llegado, por eso en mi colaboración de antier, advertí que Dios nos agarre confesados, que la patrona del Tepeyac abogue por nosotros.

Esta es la clase política tendremos que soportar por muchos años más, pero como que ya basta, ¿No cree usted?

El ganón en toda esta trama del fiscal incómodo fue sin duda Manuel Bartlett quien lució su colmillo retorcido y al final impuso sus condiciones, pronto sabremos cuales, lo que le permitirá poner a su ahora correligionario, Miguel Barbosa, en la silla que algún día el ex –Secretario de Gobernación en el gobierno del Estado de Puebla… Qué no les extrañe si el próximo fiscal para la Atención de Delitos Electorales es el “Pijo” Herrera, al fin y al cabo a la partidocracia le vale madre el país…Qué quiso decir Arturo Montiel con esa declaración, ¿será que se disfrazará de sismo en este Halloween?…El nuevo mandamás de las noticias en Televisa, Bernardo Gómez es sobrino de Jorge Martínez Rosillo un guerrillero ligado a la guerrilla guatemalteca que fue incinerado en Cuba y cuyas cenizas fueron esparcidas en la Isla. Gómez estuvo vetado durante el sexenio de Felipe Calderón porque jaló más con López Obrador que con el michoacano. ¿Habrá cambios en los noticieros?…Ismael Hernández Deras el nuevo secretario general de lo que queda del sector campesino del PRI, la CNC fue cacheteado por Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera porque no asistió a la boda con su actual esposa, Emma Coronel que se llevó a cabo en la sierra de Durango y la que el actual senador preparó y financió, ¿lo sabrá Enrique Ochoa Reza?…Lo de Emilio Azcárraga y Televisa dará para mucho más y saldrán a balcón muchos de los que participaron en la arquitectura de la candidatura de Enrique Pela Nieto…Qué Manlio Fabio Beltrones es el estratega de la aspiración a la nominación del Secretario de Salud, José Narro Robles, para la candidatura priísta en el 2018. Lo presente como un personaje que no tiene cola.

circuitocerrado@hotmail.com