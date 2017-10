Sergio Pérez obtiene su mejor lugar en el GP de México

México. El piloto local Sergio Pérez tuvo una carrera complicada en el Gran Premio de México de Fórmula Uno, disputado hoy en el Autódromo Hermanos Rodríguez, pero al final pudo sacar un séptimo puesto.

De esta manera, Pérez rescató su mejor desempeño en México, luego que en 2015 llegó octavo y en 2016 ocupó la décima posición.

“Fue una largada muy complicada, con muchos contactos, esquivando. Creo que (Felipe) Massa me pegó un poco por atrás, casi me poncha la llanta, no sé si perdí el alerón”, recordó.

Explicó, asimismo, que “fue una curva uno complicada; después esquivando a (Carlos) Sainz, que se trompea justo delante de mí. A partir de ahí, intentamos ir para adelante, cambiando la estrategia; el safety car nos afectó mucho, nos echó a perder la buena carrera que llevábamos y el buen ritmo”.

“Me hubiera encantado dar una mucho mejor carrera, un mejor fin de semana; pero, bueno, un séptimo lugar bastante bueno. Nos afectó el safety car; si no, hubiéramos terminado mucho más adelante. Fuera de eso, creo que lo que más nos afectó fue la mala calificación. El ritmo de hoy era muy bueno”, sostuvo Pérez

No obstante, se mantuvo positivo porque para bien del equipo los dos pilotos de Force India puntuaron y eso los deja sólidos para el cuarto sitio del mundial de constructores.

“El objetivo principal del fin de semana se consiguió, nos vamos con el cuarto lugar en el Campeonato de Constructores, y ahora las últimas dos carreras, a amarrar mi posición en el Campeonato de Pilotos, y a cerrar muy bien la temporada”.

“Muchísimas gracias a todo México, lo que me han hecho sentir este fin de semana, pocos pilotos en esta parrilla lo han sentido por parte de su país. Muchas gracias, espero que hayan disfrutado un gran fin de semana”, finalizó Pérez.

