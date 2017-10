Gobierno venezolano advierte encarcelar a opositores si atacan comicios

Caracas.– El presidente venezolano Nicolás Maduro advirtió hoy con encarcelar a los dirigentes opositores que ataquen el sistema electoral en los comicios para alcaldes de diciembre, luego que un grupo de partidos de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) declinaron participar en ese proceso.

“De manera criminal se ataca el sistema electoral, y los que lo atacan tienen que pagar… No me importa nada, voy a exigir como jefe de Estado y no permitiré que se intente sabotear los comicios”, puntualizó Maduro, quien señaló que la oposición ha tomado el camino de la “autoanulación” al descartar participar.

Varios partidos opositores confirmaron su ausencia para los comicios de diciembre, donde se elegirán a alcaldes de 334 municipios del país, luego de denunciar presuntas irregularidades en las elecciones para gobernadores del 15 de octubre pasado, en las cuales el oficialismo ganó en 18 de 23 estados.

Maduro afirmó que los partidos que se retiraron de las elecciones recibieron para ello “órdenes” de la embajada de Estados Unidos en Caracas, y sostuvo que “algunos voceros de la derecha pretenden cuestionar el proceso electoral y llaman a una insurrección contra las elecciones de alcaldes”.

“Por eso es importante defender la verdad de Venezuela en primer lugar, la verdad del sistema electoral, que está garantizado plenamente en cualquier condición, como fue el 15 de octubre”, dijo en una reunión oficial con gobernadores.

Maduro dijo que algunos dirigentes están llamando a sabotear la elección de alcaldes, prevista para el primer trimestre de 2018 pero que fue adelantada para diciembre por la Asamblea Constituyente, y señaló que al atacar al Consejo Nacional Electoral (CNE), la MUD sigue impulsos “oportunistas”.

“Me comprometo a que haya justicia en Venezuela contra quienes pretenden vulnerar el proceso electoral. Me declaro en batalla contra los que pretendan enfrentar el sistema electoral”, señaló el mandatario.

Este lunes, los partidos Primero Justicia (PJ), Acción Democrática (AD), Voluntad Popular, Alianza Bravo Pueblo y Causa Radical confirmaron que no participarán en los comicios de alcaldes, al considerar que faltan condiciones de equilibrio electoral y acusando de parcialidad al CNE.

La oposición también rechaza la condición de que todos los alcaldes que ganen las elecciones deberán jurar ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), dominada por el oficialismo y calificada de ilegítima por la MUD, para poder asumir sus cargos.

El secretario general de AD, el diputado Henry Ramos Allup, dijo que no es viable participar en el próximo proceso electoral, aunque recalcó que “vamos a seguir luchando por mejoras en las condiciones comiciales”.

AD fue la principal fuerza opositora ganadora en las regionales, con cuatro de cinco gobernadores, los cuales recibieron fuertes críticas cuando acudieron a juramentar sus cargos ante la Constituyente, mientras que el restante, Juan Pablo Guanipa, de PJ, fue destituido por no acudir ante esa instancia.

Ntx.