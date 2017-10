Juez reconoce filiación de Joao Aguilera y Juan Gabriel

México.- El juicio de impugnación al testamento de Alberto Aguilera, verdadero nombre del cantautor mexicano Juan Gabriel, continuará y se ha abierto un periodo de 10 días para presentar pruebas, determinó el juez encargado de revisar la denuncia presentada por Joao Alberto Aguilera Rosales, a quien reconoció su filiación con Juan Gabriel.

En declaraciones a la prensa a su salida del Juzgado 14 de lo Familiar en la Ciudad de México, Joao Aguilera declaró: “Creo que todo salió bien, se hizo justicia, todo fue aceptado y sigue el proceso”.

El joven de origen estadunidense, acompañado por su madre, la señora Consuelo Rosales, y el abogado Marco Tulio Ruiz asistieron esta mañana a una audiencia, en donde también estuvo presente Guillermo Pous, abogado y albacea del cantautor fallecido el 28 de agosto de 2016.

Marco Tulio Ruiz destacó que este lunes se dieron a conocer los avances en su caso, pues la Segunda Sala de Tribunal Superior de Justicia en Materia Familiar declaró infundados los argumentos esgrimidos por un notario de Cancún ante el que supuestamente el autor de “Querida” firmó su testamento.

En su escrito de apelación el notario mencionado pretendía, según ha informado Ruiz, se desconociera el parentesco de Joao y, por ende, su derecho a impugnar el testamento, pero el juez declaró infundados dichos argumentos.

Las pruebas y los documentos presentados desde un inicio permitieron reconocer plenamente la relación de Joao como hijo de Alberto Aguilera, reiteró.

Una corte mexicana, en específico un tribunal familiar, ha reconocido la filiación de Joao con Alberto Aguilera, por lo cual no será necesario hacerle una segunda prueba de ADN, abundó el abogado.

Agregó que el magistrado reconoció la personalidad y el parentesco de Joao para impugnar el testamento e incluso mencionó que de no darse ese aval, al joven “no se le hubiera garantizado su derecho de acceso a la justicia”, según palabras del defensor.

También reveló que se dio por subsanada la omisión del Poder y que el juez ordenó se prosiguiera con el trámite del juicio, para lo cual abrió un periodo probatorio de 10 días.

Aunque el magistrado también instó a las partes a llegar a un acuerdo, Ruiz enfatizó que ellos se opusieron “porque la voluntad de su cliente es que se anule ese testamento”.

A pregunta de los reporteros, el joven de 23 años se declaró muy satisfecho de lo logrado este lunes y comentó que se presentaría en las audiencias “cuando sea necesario”.

En el periodo probatorio se intentará presentar la confesional de Iván Aguilera, hijo y heredero universal de Juan Gabriel según está estipulado en el testamento, así como del notario que dio fe de ese documento en Cancún.

Interrogado sobre si ha hablado con Luis Alberto, otro de los hijos de Juan Gabriel que ha luchado para que se reconozca su parentesco, Joao comentó que sí ha tenido acercamientos, pero no recientemente y que esa persona no se sumará a esta demanda; además subrayó que no hablará sobre Iván.

La acción planteada es exclusiva de Joao Aguilera y no se acumularán con otras demandas que se pudieran hacer, declaró al respecto el abogado Ruiz.

“He aprendido mucho en este proceso para convertirme en alguien más fuerte, hábil y ser mejor persona”, declaró el supuesto hijo biológico de Juan Gabriel, quien resaltó el apoyo que le ha dado su madre en esta lucha.

Al respecto Consuelo Rosales, quien desde un principio se supo fue empleada doméstica del llamado “Divo de Juárez” y que producto de una relación sentimental con el cantautor nació Joao, reiteró su apoyo a su hijo, quien únicamente busca el reconocimiento como heredero del artista.

