Leslie Mar eligió a Yuri como “coach” porque se refleja en ella

México.- A sus 15 años la mexiquense Leslie Mar busca en el programa “La Voz México” una nueva oportunidad de llegar al corazón de la gente con su música y como ella misma dice, lo realizará de la mano de su “coach”, la cantante veracruzana Yuri.

En entrevista con Notimex, Leslie aseguró que se siente muy contenta y no esperaba que los cuatro “coaches” del programa voltearan su silla, como hicieron en el programa del 22 de octubre, ya que admite que ella solo pensó que giraría una.

“Los cuatro son artistas increíbles. De Laura Pausini escucho su música muchísimo, me gusta bastante, y de Carlos Vives en mi casa se escucha seguido el vallenato”, compartió tras revelarse su decisión en la transmisión del domingo.

Respecto a Maluma, quien durante su participación en “La Voz Kids” fungió como su “coach”, aseguró que se portó increíble con ella y aprendió muchas cosas con él, por lo que en un momento contempló la idea de elegirlo.

Debido al agradecimiento que siente por el colombiano, aunado al gran cariño que le tiene, reconoció que sintió “raro” no elegirlo y optar por ingresar al equipo de Yuri.

“Siento que yo me veo reflejada en Yuri porque es una mujer impresionante, canta increíble y es de gran corazón. Me siento muy feliz de que se haya volteado porque desde el principio yo pensaba en ella”, aseguró.

Respecto al momento en que la cantante jarocha se aferró a ella para suplicarle que la eligiera como “coach”, Leslie mencionó que estuvieron a punto de caerse y en esos momentos ella estaba impresionada por su reacción.

“Cuando ella dijo que quería hacerme un disco y que las disqueras me habían como desaprovechado, no lo creí, me quedé paralizada. Pensé ‘¿es enserio?’ En ese momento no podía creerlo”, recordó.

Aunque aseguró que Yuri es una mujer de palabra, “le haga el disco o no”, consideró que con lo que le ha enseñado y ha estado aprendiendo de ella es suficiente, debido a que se siente muy feliz de estar de nuevo en el escenario.

“Quise entrar porque quiero aprender de gente con más experiencia, quiero seguir estando en el escenario, quiero tener un lugar en el corazón de la gente. Esta es la razón por lo que sigo haciendo esto”, destacó.

Por otra parte reconoció que se siente un poco nerviosa porque hay mucha experiencia en los otros participantes y ella es la más pequeña, pero a la vez muy emocionada de seguir creciendo como artista, que es el objetivo que tiene en esta competencia.

“Algo que siempre digo es: ‘Rendirse no es una opción’. Si no llego a la final, por lo menos puedo irme con un buen sabor de boca de que conocí a muchas personas que me enseñaron muchas cosas”, señaló.

Por último, Leslie manifestó que como artista le gustaría llegar lejos, se imagina cantándole a la gente y que ésta reconozca su música, pues reiteró que una de sus metas es conseguir un lugar en el corazón de las personas.

“Me siento muy agradecida con la producción, con los ‘coaches’, pero sobre todo con el público, porque es quien me permite hacer lo que amo. Así que me siento muy feliz y contenta y espero que me sigan apoyando en esta nueva etapa de ‘La Voz México’”, finalizó.

Ntx