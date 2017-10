Cantautora Sia ofrece el primer tema de su álbum navideño

México.- La cantante y compositora australiana Sia se ha contagiado del espíritu de las fiestas y ya estrenó el tema “Santa’s coming for us”, que se desprende de su álbum navideño “Everyday is Christmas”.

Es el primer adelanto que Sia ofrece de ese material, que supone una colección original de temas escritos en colaboración con Greg Kurstin.

“Everyday is Christmas” estará conformado por 10 canciones: “Candy Cane Lane”, “Snowman”, “Snowflake”, “Ho Ho Ho”, “Puppies are forever”, “Sunshine”, “Underneath the mistletoe”, “Everyday is Christmas” y “ Underneath the christmas lights”.

La nueva producción saldrá a la venta el 17 de noviembre aunque, de acuerdo con un comunicado, ya está disponible la pre-venta digital.

Ntx