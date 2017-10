Encabeza Yucatán Festival Tradiciones Vida y Muerte en Quintana Roo

México.- Con Yucatán como estado invitado, arrancaron las actividades del XII Festival Tradiciones de Vida y Muerte en Quintana Roo, que apuesta por la recuperación de prácticas étnicas, tradicionales y contemporáneas alusivas a esta milenaria tradición mexicana.

Leticia Aguerrebere Salido, directora del festival, recordó en entrevista que la festividad sigue dos ejes principales. Por un lado, mostrar todas las manifestaciones culturales en torno a la tradición del Xanal Pixán o el Día de Muertos, banquete de las ánimas, como se le conoce a la festividad en esa región, y por el otro presentar las artes escénicas contemporáneas.

Para acompañar estas tradiciones, se tiene prevista una gran muestra gastronómica hecha por cocineras tradicionales, así como una muestra artesanal, encabezada por los mejores artesanos que llegarán a exponer y vender sus productos.

Gastronómicamente, el Hanal Pixan es una celebración que reboza de sabor, pues con el fin de que todas las almas gocen de los placeres terrenales se preparan los mejores platillos.

Tal es el caso del Mucbipollo, proveniente del maya “Pib”, que significa enterrado y que es en esencia un tamal o pastel de maíz relleno de pollo, salsas, caldos y diversas especias, cocido en una fosa bajo tierra y cubierto con hojas de plátano y henequén.

Solamente en esta temporada es cuando se prepara, y es todo un manjar, explicó Aguerrebere Salido, en declaraciones a la Secretaría de Cultura federal.

En cuanto a las artes escénicas, el teatro comunitario, representado por artistas locales, fue preparado sobre todo con base en historias y leyendas de sus comunidades, “lo que lo hace más divertido y original”.

“La finalidad es refrendar las tradiciones del Día de Muertos e invitar a las comunidades de pueblos originarios a que representen sus costumbres a través de altares, música tradicional, danzas, gastronomía y una muestra artesanal”, aseveró.

En la programación figuran, entre otros, la Orquesta Típica de Yukalpetén; el Ballet Folklórico del Estado y la Orquesta Jaranera del Mayab; el teatro regional yucateco, con Salma y el Hua Huay Pek; la compañía Magia Escénica, con “Wuay me espanto el Tucho”; Las charlas de Donia Way, con “Te busco, te busco y no te busco, linda hermosa”.

En la música, la trovanova Voces y Guitarras de Vida y Muerte a Yucatán, de David Solís; la Vaquería de las Ánimas, con el ballet folklórico de Lol-bé de Chocholá; y la obra “Así se baila en mi tierra”, con el taller de jarana.

Aleks Syntek, el reconocido cantante, compositor y productor yucateco, con más de 25 años de carrera musical, tendrá a su cargo dos conciertos magistrales en el teatro Gran Tlachco de Xcaret, los días 1 y 2 de noviembre, bajo el título de “Romántico Desliz”.

El festival tendrá como sede el parque Xcaret del 30 de octubre al 2 de noviembre, con subsedes en el Teatro de la Ciudad y el Planetario Sayab, de Playa del Carmen, los días del 3 al 5 de noviembre. La cartelera completa está en el sitio web del festival.

