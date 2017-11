A los actores de edad avanzada nos ignoran en TV Martha Ofelia Galindo

México.- A vísperas de arrancar nuevamente en teatro con la obra “Don Juan Tenorio”, la actriz mexicana Martha Ofelia Galindo señaló que a la gente de su edad ya no se les quiere para trabajar, ni en el medio del espectáculo ni en otras profesiones.

“Yo creo que los productores saben perfectamente con quién pueden contar, y saben la lista de actores viejos que hay, si no nos llaman es porque no nos quieren, así de fácil”, dijo Galindo en entrevista.

“Cuando yo me di cuenta que ya no me llamaban dije: Bueno es que mi país así es, a los viejos no se les llama y no sólo a los actores, me refiero a los ingenieros, licenciados, periodista. Desaprovechan la experiencia que puede tener la gente más adulta en cualquier profesión, agregó.

Hecho que lamentó, puesto que gente cercana a ella, que señala son capaces y preparados, se ven forzados a dedicarse a labores que no tienen nada que ver con sus especialidades.

“A mí me da mucha pena porque yo he conocido personas que son arquitectos, ingenieros, licenciados y que estén ahí en los supermercados ayudando, eso es una vergüenza”.

Refirió que no en todos los lugares es así, “porque en todos los países de Europa se venera a los viejos… Y si hablamos de actores que es lo que más conozco yo, ustedes ve a una Maggie Smith y se mueren por ella, graban con ella los capítulos despacio y a la hora que pueden”.

“Y aquí no, aquí los viejos ya son viejos y ya no sirven para nada. Groso error porque no aprovechan como ya les dije la experiencia”, concluyó la actriz de 88 años, quien mostró mucha energía y una gran potencia de voz tras la función de prensa de “Don Juan Tenorio”, la obra.

Ntx