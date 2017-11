Cantante Ramón Crisóstomo regresa a la escena musical con “No pasa nada”

México.- El cantante de tecnobanda Ramón Crisóstomo Velasco regresa a la escena musical regional para promocionar su más reciente sencillo “No pasa nada”, que se desprende de su álbum debut como solista del mismo nombre y con el que empieza un camino directo en el ambiente grupero.

En entrevista, quien fuera la primera voz del grupo Pequeños Musical abundó que este material contiene 13 temas de corte romántico, con sonidos de guitarras, sintetizador y batería. “Traemos una frescura de temas inéditos con la idea de que todos se vuelvan un éxito”.

Crisóstomo subrayó que con el sonido de su banda Perla Negra el álbum tiene todas las posibilidades de ganarse la atención de la gente, porque tiene una producción cuidada y de calidad. “Claro que no es lo mismo que antes, la ambición de crecer y sobresalir es propia, ya no tengo límites y ahora el llegar lejos depende mucho de mis decisiones”.

Abundó que ahora tiene la libertad de hacer y proponer, lo cual no podía hacer cuando formaba parte de Pequeños Musical.

“Ahora me meto al estudio y propongo arreglos y apruebo o desapruebo cualquier detalle; elijo los temas y me apoyo en la familia, que me ayuda a tener firmeza en mis decisiones y la producción”.

El cantante indicó que ahora todo depende de él, incluso la inversión para mejorar la agrupación.

“No hay imposibles, el trabajo y el empeño son parte de este camino y lo poco que ahora se está generando con presentaciones se destina para mantener sueldos y producciones, así que continuaremos sobre ese camino”.

Explicó que Ramón Crisóstomo y su Banda Perla Negra ya tienen medio mes de diciembre comprometido con presentaciones en fiestas familiares.

“Esperamos que 2018 sea un año en el que podamos recorrer toda la República Mexicana y llevar nuestra música a todos los rincones, formar nuestro público y ganar un espacio en la cultura musical mexicana, porque Ramón Crisóstomo viene grande, no pequeño”, finalizó

Cabe recordar que Ramón Crisóstomo Velasco se incorporó a la Banda Pequeños Musical en 1997 y durante 20 años con su voz logró imponer un sello más romántico de lo que ya era la tecnobanda. Después de ello sintió que sus aspiraciones de crecimiento se habían limitado, por lo que tomó la decisión de salir de la agrupación y forjar un camino en solitario.

