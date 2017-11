Enrique Guzmán es ovacionado en festejo por 60 años de trayectoria

México.- El cantante mexicano Enrique Guzmán fue ovacionado por el público durante el concierto que ofreció en el Auditorio Nacional, como parte del festejo por sus 60 años de trayectoria artística.

En tres ocasiones, las más de nueve mil personas asistentes al recinto de esta ciudad se pusieron de pie para brindarle un minuto de aplausos a quien es una de las leyendas vivientes del rock and roll en México.

Acompañado de una orquesta sinfónica de más de 30 músicos y un coro de 20 integrantes, durante casi dos horas el ídolo de la juventud en las décadas de los 60 y 70 interpretó unos 26 temas de su repertorio, principalmente baladas románticas.

En la tercera parte de su “show”, Alejandra Guzmán ingresó al escenario para rocanrolear al lado de su padre, a través del éxito “La plaga”.

En otro momento, Enrique Guzmán rindió homenaje a la fallecida española Rocío Dúrcal y recordó a los cantantes que significan algo especial en su vida, como José José, Juan Gabriel y Angélica María, entre otros.

Tras una introducción musical, el astro de la música inició su espectáculo con “Mi corazón canta” e hizo una pausa para decir que tenía mucho que agradecer:

“Los aplausos, los sueños realizados, los viajes y también mis esfuerzos; mis pocas visitas a los hospitales, mis dolores renales, que no se los deseo a nadie ni a mi peor enemigo”, apuntó el artista que ha sido operado en dos ocasiones del corazón y varias veces del riñón.

“Total, el balance es bueno, mis errores, mis aciertos, todo suma. Le doy gracias a la vida, ha sido total y noble conmigo. Tengo una huella que no cualquiera puede dejarla. Mi nombre provoca sonrisas y me estrechan la mano, no creo que haya nadie más satisfecho que yo. Esta vida es la mejor vida y hoy la comparto con ustedes”, expresó.

“Te seguiré” continuó en el programa, así como “Más”, que destacó, grabó “relativamente hace poco, hace como 35 años”.

Tras saludar a famosos entre el público, como los productores de teatro Rubén Lara, Sergio Gabriel, Alejandro Gou y el comediante Germán Ortega, recordó cuando el fallecido conductor Raúl Velasco lo invitó a participar en el Festival OTI 1982 para cantar “Con y por amor”.

Mientras que en la pantalla central se observaban imágenes en su etapa de juventud, durante sus máximas glorias en el cine, la televisión y la música, la orquesta alistaba los primeros acordes de “Agujetas de color de rosa” y él interrumpió para saludar a tres personas que apenas se iban acomodando en la primera fila.

“Qué bueno que llegaron, los estábamos esperando. Ahora hay que empezar todo otra vez, ya hasta nos encueramos”, bromeó como es su costumbre, para luego dar paso a “Tu voz”, uno de los temas más emotivos de su catálogo.

Luego de proyectarse un video en el que relata cuando el grupo Los Teen Tops decidieron ser artistas e ingresaron al estudio por primera vez para grabar aquella canción de “La plaga”, versión en español de “Good golly miss molly”, de Little Richard, Guzmán entregó otro de sus hits emblemáticos: “Tu cabeza en mi hombro”.

Luciendo un smoking impecable, en estado sonriente y platicador, deleitó con “Secretamente”, “Cariño y desprecio”, “Las hojas muertas”, “Gotas de lluvia” y “100 kilos de barro”, engalanados por el coro que dirigió el reconocido Beto Castillo.

“¡Se acuerdan de todas las canciones! Yo tengo un aparatito que me va diciendo la letra, pero ustedes se acuerdan de todas”, expresó sorprendido, para así interpretar “Por los recuerdos”, al tiempo que en pantalla se observaban momentos de él al lado de Pedro Vargas, José José, Miguel Ríos, Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán.

También estaban Palito Ortega, Angélica María, Armando Manzanero, Rocío Dúrcal, Manolo Muñoz, Johnny Laboriel, Juan Gabriel y Joaquín Sabina.

“Qué bonito. Cuánta gente que aquí está y gente que se ha ido. Gente que recordaremos siempre, gracias”, dijo, para luego explicar el origen de “Pensaba en ti”, que compuso a finales de la década de los 50.

“Se la dediqué a la pichi, a la pichi vieja que me ligué durante una tardeada en el Salón Riviera. ¡Cinco y cinco, diez! Se la compuse porque a la semana siguiente bailaba de cachetito con el guitarrista de Los Teen Tops”, comentó mientras que durante la canción, tipo karaoke, aparecía la letra que el público coreó de principio a fin.

“Estamos grabando un disco con Universal”, destacó Guzmán, para después compartir “Quiero ser libre”, “Anoche no dormí”, “Popotitos” y “La plaga”, con la que recibió a su hija Alejandra Guzmán.

“Es un honor ser tu hija y estar frente a tu público. Felicidades por 60 años y gracias por tantos éxitos, tu música. Por luchar por la vida”, decía la rockera cuando él la interrumpió para acariciarla de la cabeza y decirle que es su hija “tan bonita, tan pequeña y la mamá de Frida Sofía”. El dueto lo sellaron con un beso en los labios.

El público permanecía sentado y atento a cada movimiento de Enrique Guzmán, quien ahora les cantaba “Lo sé” y aquella que dedicaba a “la mujer más bella que he conocido en mi vida”.

Se trató de “Acompáñame”, en honor a Rocío Dúrcal. Con absoluto sentimiento interpretó cada estrofa, mientras que en la pantalla central se observaban imágenes de ella en solitario y de ambos en la película homónima de 1966. El tributo concluyó con una lluvia de confeti.

“Oye” continuó en la lista de temas, lo mismo que “Uno de tantos”. “Ha sido una noche mágica, gracias por estar aquí, se les quiere”, subrayó, y el público se puso de pie para ovacionarlo con piropos y aplausos.

Dedicada a su esposa, cantó “Te necesito”, y entonces vino “Payasito”, uno de sus éxitos más emblemáticos, para cerrar con “Dame felicidad” y dejar un grato recuerdo a sus fans.

