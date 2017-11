Ópera de Bellas Artes estrenará nueva producción de “Otello”

México.- Luego de 35 años de ausencia de los escenarios mexicanos, la ópera “Otello”, de Giuseppe Verdi regresa al Palacio Bellas Artes el próximo 5 de noviembre, bajo la dirección concertadora de Srba Dinic y la escénica de Luis Miguel Lombana.

Se trata de una nueva producción de la Ópera de Bellas Artes, de la cual se ofrecerán cuatro únicas funciones el 5, 7, 9 y 12, en el máximo recinto cultural del país, el Palacio de Bellas Artes.

“Otello” es una ópera en cuatro actos con música de Giuseppe Verdi y libreto en italiano de Arrigo Boito, está basada en “The Tragedy of Othello, the Moor of Venice” (La tragedia de Otelo, el moro de Venecia) de William Shakespeare.

Cuenta la historia de Otello, general moro al servicio de Venecia, quien, gracias a sus triunfos, gobierna la isla de Chipre, consigue el amor y la mano de Desdémona, una joven noble italiana a quien ama con pasión. No obstante, se siente inseguro y casi indigno de su belleza y refinamiento, por lo cual se convierte en víctima fácil de la envidia de sus cercanos.

Para esta nueva producción el elenco está encabezado por el tenor lituano Kristian Benedikt, como el general moro; la soprano rusa Elena Stikhina, en el papel de Desdémona; el barítono italiano Giuseppe Altomare, como Iago, y la mezzosoprano mexicana Encarnación Vázquez, en el rol Emilia (esposa de Iago y doncella de Desdémona).

De acuerdo con el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), también participarán los cantantes Andrés Carrillo, Enrique Guzmán, Alejandro López, Tomás Castellanos y David Echeverría, quienes estarán acompañados por la Orquesta y Coro del Teatro de Bellas Artes, éste último conducido por el director huésped Pablo Varela.

La escenografía está a cargo de Adrián Martínez Frausto; la iluminación, de Laura Rode; el vestuario, de Estela Fagoaga; el maquillaje y la peluquería, de Maricela Estrada; la coreografía de combate, de José Carriedo y Américo del Río; la asistencia musical, de Vladimir Sagaydo; la asistencia de dirección de escena, de Randú Ramírez, y la traducción y el supertitulaje es de Francisco Méndez Padilla.

“Otello” se estrenó en el Teatro alla Scala de Milán el 5 de febrero de 1887 con un éxito tal que el propio compositor salió al escenario a agradecer los aplausos hasta en 20 ocasiones –cuentan las crónicas de la época–, y de inmediato se escenificó en los principales teatros de Europa y América.

A México llegó el 17 de octubre de 1888, al Gran Teatro Nacional, y en el Palacio de Bellas Artes se estrenó el 21 de marzo de 1937 con la Compañía de Ópera Ferreiro.

La última vez que se escenificó en el recinto de mármol fue el 6 de abril de 1981 con uno de los mejores Otellos de todos los tiempos: el tenor español Plácido Domingo.

El INBA recordó que Verdi fue un ferviente admirador de la obra de Shakespeare. Antes de Otello escribió la música para “Macbeth”, y “Falstaff” fue su última ópera, para la cual retomó varios textos del bardo inglés.

Sin embargo, “Otello” es considerada la obra de madurez de Verdi y marca su momento de plenitud, en una síntesis de su larga carrera y, a la vez, su punto de partida a un nuevo horizonte.

Artísticamente, los papeles de Desdémona, Iago y Otello son algunos de los más exigentes de Verdi, tanto vocal como dramáticamente. Además, “Otello” ha sido grabada de manera frecuente y forma parte de los repertorios de las grandes casas de ópera del mundo.

Para el director concertador de esta nueva producción de la Ópera de Bellas Artes, Srba Dinic, “Otello es mi sueño, un sueño que finalmente se convierte en realidad”. En cuanto a los intérpretes, refiere que Kristian Benedikt es ideal para la obra porque “queríamos una voz madura, con distintos colores, y un buen actor también”.

Para el papel de Desdémona, Dinic asevera que quería a Elena Stikhina (ganadora del Premio Culturarte de Operalia 2016), por su voz “redonda y bella, pero a la vez con mucho metal”.

Las funciones de “Otello” serán en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes los domingos 5 y 12 de noviembre, a las 17:00, y el martes 7 y el jueves 9 a las 20:00.

