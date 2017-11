Pese a que no beneficia, el América está obligado a ganar Copa MX

México.- Miguel Herrera, técnico del América, señaló que una institución como la “azulcrema” está obligada a luchar por el título de la Copa MX, pese a que es un torneo que, más allá del trofeo, nada entrega en beneficio del equipo que la gana.

“Siento que la copa es un torneo importante al cual le hemos tomado gusto, pero no da nada… ya no da boleto para Copa Libertadores, tampoco está tomado para la contabilidad en trofeo de vitrinas, se presume porque le han tomado sabor, pero no cuenta para nada, no da ningún premio, ese es el problema, pero tendrá que dar algo porque exige mucho, pero sólo ganas el trofeo”, dijo.

El entrenador comentó que no acudirán al Ángel de la Independencia “para festejarlo, el que da los blasones es el de la Liga MX, este torneo se ha complicado en este semestre, hay equipos con partidos pendientes.

“Hay fecha FIFA y te piden seleccionados, y para los que no tienen está a todo dar, pero para los que tenemos no está chida, si le damos valor entonces por qué se juega en fecha FIFA, se habla que la copa se juega después del 10 de diciembre, se aprieta el otro torneo”, apuntó.

Pese a esta situación, un cuadro como el del América no tiene más opción que aspirar al título, ya que de otra forma los estarían “crucificando”.

“La exigencia de este club es que ganes títulos, porque si desechamos la copa ya nos estarían matando, perdimos una semifinal con Cruz Azul (en 2013) y ya nos daban por muerto, que el equipo no funcionaba, entonces a este equipo se le exigen los títulos”; después, si viene acompañado de algo, que bueno; lo que peleamos es que no hay un premio”, sentenció.

El cuadro capitalino cerró su preparación de cara al partido de cuartos de final de la Copa MX este miércoles, cuando reciba a Querétaro en duelo que se llevará a cabo en el estadio Azteca a las 21:00 horas.

Ntx