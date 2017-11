Vadhir Derbez conducirá renovada producción de “Are you the one?…”

México.- El actor mexicano Vadhir Derbez debutará como conductor al frente de la segunda temporada del reality show “Are you the one? El match perfecto”, que llegará renovada y extendida.

Debido a la gran audiencia que tuvo la primera temporada, MTV Latinoamérica decidió continuar con dicha producción, incrementar a 60 episodios la nueva entrega y sumar a sus filas al hijo de Eugenio Derbez.

Se trata del mayor experimento amoroso en el que se pone a prueba el instinto de ganar frente a la delgada línea que existe entre el enamoramiento y el amor verdadero, se informó en un comunicado.

Para esta ocasión se seleccionaron a 24 solteros de varias partes de Latinoamérica que pasaron por rigurosas pruebas psicológicas y extensos procesos de compatibilidad de parejas para encontrar entre ellos a su “match perfecto”.

“Ser el cupido de estas 12 parejas en este ‘experimento amoroso’ fue una experiencia increíble. Además, gracias a ‘Are you the one? El match perfecto’ descubrí mi nueva faceta como conductor, una experiencia totalmente nueva en mi carrera. Estoy ansioso de que todos vean el programa”, compartió Vadhir Derbez.

Los nuevos capítulos de “Are you the one? El match perfecto” (#MTVAYTO) se grabaron en Brasil y se estrenarán próximamente.

Ntx