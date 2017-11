Víctor Manuelle afirma que concierto en el Metropólitan será inolvidable

México.- El cantante de salsa Víctor Manuelle aseguró que el concierto que ofrecerá el próximo 17 de noviembre en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, será inolvidable no sólo para el público, sino para él, toda vez que guarda mucho cariño por los mexicanos que aman este género musical.

En entrevista telefónica destacó que esa noche demostrará que es un intérprete que se preocupa por ofrecer elementos nuevos en su estilo musical, como el reciente dueto con el cantante urbano Bad Bunny.

“En los últimos años he estado concentrado en ofrecer elementos nuevos a mi estilo musical como el tema ‘Mala y peligrosa’, que estrenaré este 3 de noviembre”.

Respondió que su intensión de estar a dueto con Bad Bunny, fue para conectar con los jóvenes millennials, que siguen de manera natural al cantante urbano: “Es como abrir mi mercado y mostrar a los jóvenes lo que yo hago, pero jamás para que yo cante trap, fue solo una experiencia”.

Víctor Manuelle respondió que no puede catalogar a músico alguno por los años que tenga en el medio, pero sí por el arraigo que tiene entre la juventud, que a fin de cuentas le brinda su apoyo: “Bad es un grande sin tener tantos años, yo no cantaría ese género, porque a mi edad ya no se pueden algunas cosas”.

El músico externó que dentro de sus exigencias como productor, dará el ciento por ciento para que el Teatro Metropólitan tiemble con la ovación de los amantes de su estilo y de la salsa en general. “Será un viaje a lo largo de todos mis éxitos, quiero que la gente recuerde junto conmigo y goce lo mismo que yo”.

El puertorriqueño reconoció que sigue aprendiendo de la vida y de la salsa: “Tengo mucho que dar, hay muchas cosas de las que me siento orgulloso y hasta ahora no hay nada de lo que me pueda arrepentir, estoy satisfecho con lo que he logrado”.

Ntx