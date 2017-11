El grave asunto de cargar con burocracias inútiles. ¿Qué nos espera?

Por Jorge Miguel Ramírez Pérez.

Max Weber el gran maestro de las ciencias del gobierno razonaba sobre el tipo ideal del funcionario moderno, sus cualidades y su proyección en la forma colectiva de la burocracia, superando a los cuadros de apoyo de los gobernantes, que para él históricamente estaban superados, con esos incondicionales voraces de los bienes del gobierno que siempre acompañaban a los tiranos, fueran estos carismáticos o no.

El ideal burocrático se fortaleció en la medida que avanzó el siglo pasado hasta los años cincuenta, los burócratas hacían gala de servir a la patria desde sus escritorios, observaban las reglas puntualmente y se les consideraba en una posición privilegiada. Siempre hubo corruptos, pero estos actuaban, por orden superior con discreción en sus picardías.

Pero la llegada golpista de políticos trepadores como Echeverría trastornaron el sistema burocrático en una pesadilla, una terrible pesadilla que los ciudadanos tienen que pagar cada vez más y que enredan más las cosas para que sea imparable ese proceso de inventar obstáculos y complicarlos creando unidades burocráticas onerosas, que sobreponen a las ya existentes, sin que se haga diferencia en lo que parecían resolver. Es una de las causas verdaderas de inconformidad en todos lados, las burocracias que se comen todo, y sin temor a equivocarme es la queja de fondo de los independentistas de Cataluña, la nómina que se tiene que erogar por ejércitos de recomendados de los políticos que succionan en la capital, el dinero útil, en una causa inútil. En México nos han llevado Peña y sus colaboradores a deber más de la mitad del producto interno bruto. La peor deuda.

Ya vamos a elegir gobernantes más de tres mil el año que entra y sobre todo un presidente sobre cargado de poderes institucionales y metaconstitucionales, como les llamaba Carpizo, a las formas inherentes para poder abusar más de una posición de por sí excesiva. Y lo que hay que preguntarse es: ¿que capacidad tienen los sujetos que aspiran y sus cuadros cercanos para resolver sin encarecer, lo básico del gobierno?

¿Y que es lo básico?, lo esencial… pues gobernar, es decir ordenar, organizar, y planear de acuerdo con la legalidad existente y tener prioridades, entender para qué sirve la administración pública en relación a los ciudadanos. Para eso se les elige.

Definitivamente no se les elige para andar haciendo al papel de divas trashumantes, de filántropos, de ayudadores con dinero y recursos que no son suyos, son de los contribuyentes. Y menos para poner socios trepadores en la farsa de que son gobernadores, secretarios de estado, cuando en realidad traicionan la confianza de los que votan, burlándose en sus casas del extranjero: todos, disfrutando de todo lo que les rodea: mal habido.

Así que para comenzar hay que analizar a los que quieren… y te vas de espaldas: funcionarios que tienen inmensos recursos para reducir la inseguridad que es el tema número uno de cualquier gobierno y de la gente en todo México; porque esto ya se desbordó. Que tienen en la capital enormes oficinas de todo tipo de ocurrencia, organigramas interminables y que evidentemente sus colaboradores no tienen una calidad mínima, como son los de Osorio. Se salvan unos pocos, poquísimos arrumbados en oficinas inferiores. Los cercanos, son incompetentes.

No digamos ese monstruo que es Hacienda, la que se supone con el personal más calificado pero que sigue centralizando decisiones, desviando recursos y complicándole la vida a los contribuyentes, con nuevas ocurrencias cada año. Con opacidades en la cúpula, con doble conducta, con los poderosos sumisión y facilidad para la evasión y con la clase media, apretarla hasta su destrucción. Ese equipo con criterios draconianos no le sirve a Meade, menos al país.

Y en educación, las mismas, un sindicato voraz al que le siguen concediendo prestaciones, cargos y privilegios y cada vez laboran menos tiempo; se inventan sus propios fines de semana largos: los consejos inservibles del último viernes de cada mes, que usted lector paga con sus impuestos. Un retroceso que hacen de los cambios por cambiar modelos, que nunca entendieron, un gasto exorbitante, que le venden a los secretarios como el instrumento de su ascenso a la silla, a costa del desorden de los programas, exhaustivos, agobiantes y que como producto, sacan estudiantes masivamente mediocres. En esa ola de reformistas que no se la creen, está Nuño.

Y no me quiero referir a la dama del rebozo que no puede hilar un concepto de la administración pública, por más de dos minutos. Su carrera como la de muchos de la oposición es por ir a marchas y gritar porras, por acarrear gente como los demás partidos. Su marido tuvo energúmenos como la Paty Flores, arbitraria y prepotente, el prototipo del calderonismo.

A otro de los independientes, a Jaime “el Bronco” le sobra improvisación, rústico, con menos cultura que Fox, suena como tortura, con empleados de nivel bajo, en eso le compite a Obrador con el equipo de los peores, decían los griegos: una caquistocracia, con porros, fósiles, raterillos, organizadores del comercio informal, al nivel de su líder excesivamente ignorantes, dicharacheros, merolicos, nada mas vea lo que hacen en las delegaciones de la Ciudad de México, donde Mancera, el invento de Ebrard también los tiene de incondicionales, en el inmenso aparato que a la hora de la hora, como se ha visto con los sismos, es gente que no acredita ni la preparatoria. Así para que estudiar.

Los del Frente están por probar su eficacia en la administración pública porque los que suenan no tienen credenciales de experiencia, ni cuadros que la garanticen; nadie puede decir que la Barrales le entienda al problema de gobierno. De Dante es polémico su paso por las oficinas públicas. Anaya se ve al menos teóricamente bien armado, pero no trae colaboradores con la experiencia que se requiere. Moreno Valle autócrata, quiere incondicionales, como todos para poner parientes y favoritos….

El panorama es pobre en el terreno del cuadro administrativo weberiano que aunque Echeverría y sus sucesores, no lo creían, ni lo creen los actuales; sigue siendo el modelo a seguir para racionalizar al gobierno, quitar corruptos y devolverle a los ciudadanos la dignidad arrebatada.