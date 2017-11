Juan Carlos Cano, dispuesto a vencer en “La Voz México” tras ganar en Polonia

México.- Como una oportunidad para llegar a más personas que no se enteraron ganó el concurso televisivo “La Voz Polonia” o que no lo conocen, el chihuahuense Juan Carlos Cano llegó a las audiciones de “La Voz México”.

“Espero que sea una plataforma. Es televisión nacional y creo que es muy buena publicidad para lo que ya he hecho… y claro que me encantaría ganar, no significa que no voy a echarle todas las ganas”, aseguró en entrevista con Notimex.

Reconoció que en Polonia, donde tenía más de tres años de radicar, nunca imaginó que llegaría tan lejos; “lo extraño de todo es que me cayó de sorpresa cuando de repente estaba en la final. Se me pasó todo muy, muy rápido, como que no estaba viendo hacia lo que seguía”.

Para las audiciones en México se sintió más nervioso que allá, lo cual se notó cuando cantó al grado de temer que ningún juez volteara, pero está contento de que tres de los cuatro “coaches” giraran, aunque en el país europeo fueron todos.

“Por el hecho de ya ir como ganador traes el estrés de que la gente te tiene cierta expectativa y que esperan ya algo en otro nivel. Todo esto se me junto al momento de la audición; en cuanto se abrieron las puertas, el nervio llegó”, señaló.

En cuanto a su decisión de irse al equipo de la italiana Laura Pausini, Juan Carlos compartió que desde que supo quiénes serían los “coaches” de “La Voz México” puso su mira en ella, porque sintió que congeniaría más con su estilo, ya que ha dicho que le gusta la música rock.

“Espero hacer un mejor trabajo en la parte que sigue (del programa). Ya no voy a estar tan nervioso, ya pisé el escenario y estuve frente a la cámara, entonces estaré más a gusto”, mencionó.

Juan Carlos descartó que no llegar a la final en “La Voz México” pudiera ser un retroceso en su carrera, ya que consideró que el gane ya lo tiene con su triunfo en la edición polaca y es algo que nadie le quitará.

“Veo más esto como una oportunidad de extender lo que ya logré. Entonces llegar a ganar sería excelente, pero si por cualquier cosa no llegara a pasar, estoy contento hasta donde he llegado”, compartió.

Sea cual sea el resultado, adelantó que al finalizar el programa le gustaría intercalar tiempo en Polonia y tiempo en México, tal vez yéndose de gira con una de sus bandas o como solista en estos países, ya que en ambos tiene familia.

Juan Carlos Cano agradeció a las personas que lo han apoyado desde Polonia y continúan con ello hasta ahora; además ha estado recibiendo muchos mensajes de apoyo en México, aunque también tiene detractores.

“A la gente que piensa que quizás estoy agarrando el lugar de alguien más por el hecho de que yo ya gané y todo ese rollo, les pido que sean un poco abiertos a lo que quiero hacer, que es lograr algo similar a lo que hice en Polonia pero con mi propia gente, con mi propio país”, exhortó.

