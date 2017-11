Medellín, un referente de ciudad

Por Sofía Salinas.

“Medellín se ha convertido en un referente como ciudad”, comentó Patricia Cárdenas Santamaría, Excelentísima Embajadora de Colombia en México. “A mí me sorprende ver cómo, agregó, lugar donde llego y no solo hablo de México, sino de muchas ciudades que he visitado ya, también anteriormente en Brasil, todos los alcaldes tienen a Medellín como un referente en sus políticas de renovación urbana, políticas de administración municipal”.

Al inaugurar la reunión con inversionistas ¿Por qué Medellín?, organizado por la ACI Medellín, Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín, que tuvo lugar en el Hotel Presidente de la Ciudad de México, la embajadora comentó: “Para mí es un gusto estar participando en este encuentro, organizado por la ACI de Medellín, el director, Sergio Escobar me comentó la idea de tener un evento de la ACI y de la promoción de Medellín, sobre todo promoción de inversión aquí en México, me parece una idea maravillosa porque la verdad es un gran esfuerzo que están haciendo”.

“Todos sabemos que Medellín se ha convertido en un referente como ciudad. A mí me sorprende ver cómo, lugar donde llego, y no solo hablo de México, sino de muchas ciudades que he visitado ya, también anteriormente en Brasil, todos los alcaldes tienen a Medellín como un referente en sus políticas de renovación urbana, políticas de administración municipal.

“Y eso es un logro muy grande que puede mostrar la ciudad hoy en día, es un logro que se debe a una excelente administración que viene teniendo la ciudad desde el año 2004 con un alcalde que fue Fajardo, un visionario que comenzó a pensar que la educación debía ser el punto de partida de esa transformación en Medellín y se logró a través de un slogan que fue: ‘Medellín, la más educada’.

“Quien tenga la oportunidad de visitar Medellín, no deje de hacer ese recorrido porque son unos lugares maravillosos donde no solamente se dedican a las lecturas, sino que son un polo de desarrollo local en cada uno de los sectores más definidos, más vulnerables de Medellín.

“Yo también tengo mucho orgullo porque soy originalmente de Medellín, tengo mucha familia que vive en Medellín, conozco la ciudad muy bien desde toda la vida, el teleférico que se construyó para comunicar a la gente.

“Realmente esto es un orgullo, el cómo está la ciudad, hoy en día. Hay una sinergia muy grande en alianzas público-privada, porque la clase empresarial está muy involucrada con las políticas de gobierno, apoya muchísimo todo, tiene una claridad en cuanto a responsabilidad social, a trabajar con la comunidad.

“Muy oportuno que se haga esta reunión para mirar el potencial de inversión de Medellín, porque lo tiene todo para ser una gran potencia como lo es hoy en día, es la ciudad más industrial de Colombia”, concluyó.

@Sofiasi2010