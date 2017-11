Warner Bros rompen con director Brett Ratner acusado de abuso sexual

Los Angeles.- Los estudios Warner Bros rompieron su relación con el director Brett Ratner, después que seis mujeres de la industria del entretenimiento deununciaron de abusos y acoso sexual al director de “Rush hour”, reportó el periódico Los Angeles Times.

Fuentes cercanas a los estudios dijeron al diario que Warner Bros no renovará su contrato de producción con Ratner y que el destino del acuerdo de cofinanciamiento de 450 millones de dólares de su compañía más allá de 2018 ha quedado indefinido.

La decisión del estudio, propiedad de Time Warner Inc., se dio el mismo día que el informe de Los Angeles Times detalla acusaciones de actrices como Olivia Munn y Natasha Henstridge contra Ratner,

Ratner, a través de su abogado Martin Singer, negó las acusaciones.

“A la luz de las acusaciones que se hicieron, estoy eligiendo alejarme personalmente de todas las actividades relacionadas con Warner Bros”, dijo Ratner, de 48 años, en un comunicado, tras añadir que “no quiero tener ningún impacto negativo posible sobre el estudio, hasta que se resuelvan estos problemas personales”.

Durante los últimos años, Ratner ha sido una parte integral de la máquina de hacer películas de Warner Bros.

El director de “Rush Hour”, junto al multimillonario australiano James Packer y el ahora secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, llegaron a un acuerdo de cofinanciamiento con el estudio después que perdió a su socio Legendary Entertainment en 2013.

Eso hizo que su empresa, RatPac-Dune Entertainment, se convirtiera en uno de los socios financieros más importantes de Warner Bros., ayudando a financiar películas taquilleras como “Gravity”, y “The Lego Movie”.

Varias figuras de Hollywood de alto perfil, entre ellas Jessica Chastain, Ashley Judd y Judd Apatow, acudieron el miércoles a las redes sociales para analizar las acusaciones en torno a Ratner.

Patty Jenkins, directora de la exitosa película de Warner Bros. “Wonder Woman”, dijo a través de la red Twitter que estaba “extremadamente afligida por leer estas terribles acusaciones” sobre Ratner.

Jenkins dijo que “nunca he sido testigo ni he estado al tanto de nada que ahora se esté describiendo. Para ser muy clara, definitivamente no estoy de acuerdo con este tipo de comportamiento”.

Ratner tiene vínculos profundos con Warner Bros. El acuerdo del estudio con RatPac-Dune, que fue creado por su compañía de producción, RatPac Entertainment, y Dune Entertainment de Mnuchin, cubre aproximadamente el 25 por ciento de los costos de las películas en las que invierte.

RatPac Entertainment, que fue fundado por Ratner y Packer en 2012, también tuvo un acuerdo de primera vista con Warner Bros., lo que significa que el estudio obtuvo los primeros fondos para financiar y lanzar sus películas.

La empresa de Ratner tiene espacio para oficinas en Burbank de Warner Bros. en un bungalow que una vez ocupó Frank Sinatra. Ratner ya no tendrá una oficina allí, según una persona cercana al estudio.

Otros cineastas y compañías podrían distanciarse de Ratner a raíz de la controversia. Playboy Enterprises suspendió sus planes de asociarse con Ratner para producir una película biográfica sobre la colorida vida del fundador de la compañía, Hugh Hefner.

“Estamos profundamente preocupados por conocer las acusaciones contra Brett Ratner”, dijo un portavoz de Playboy Enterprises.

“Consideramos que este tipo de comportamiento es completamente inaceptable. Estamos poniendo en espera todo el desarrollo de nuestros proyectos con RatPac Entertainment, en espera hasta que podamos revisar la situación aún más”, agregó.

Los cineastas habían anunciado planes para producir la película el mes pasado, y esperaban que presentara al actor ganador del Oscar, Jared Leto, como Hefner. Pero ahora, eso no va a suceder.

“Jared Leto no está ni estaba vinculado a una película de Hugh Hefner dirigida por Brett Ratner ni trabajará con él en el futuro”, dijo su representante Robin Baum en un comunicado.

William Morris Endeavor, la agencia de talentos que representa a Ratner, también está revisando su relación con el cineasta, según una persona con conocimiento del tema en WME. La agencia no quiso hacer ningún comentario.

Algunas organizaciones de Hollywood a las que pertenece Ratner no han influido en las acusaciones que rodean al cineasta.

The Producers Guild of America y Directors Guild of America no respondieron a las solicitudes de comentarios. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas se negaron a hacer comentarios.

Pero la academia remitió a Los Angeles Times una carta, escrita el mes pasado por la presidenta ejecutiva Dawn Hudson, que expresó su preocupación por el “acoso sexual y comportamiento predatorio en el lugar de trabajo”.

El acuerdo de cofinanciación de RatPac-Dune con Warner Bros. expira en la primavera de 2018, dijeron dos personas con conocimiento del acuerdo que no estaban autorizadas para hablar públicamente.

Warner Bros podría reemplazar a RatPac-Dune con uno de los muchos financieros de bolsillo de Hollywood. El estudio ya tiene acuerdos de cofinanciamiento y distribución con otras compañías, incluidas Village Roadshow Pictures y Alcon Entertainment.

Las acusaciones contra Ratner surgieron después que cientos de mujeres se presentaron en las últimas semanas con denuncias de mala conducta sexual a manos del productor Harvey Weinstein, el director James Toback, y muchos otros hombres poderosos.

Ratner tuvo su gran oportunidad comercial en Hollywood dirigiendo la comedia de acción de 1998 “Rush Hour”, protagonizada por Chris Tucker y Jackie Chan. Dirigió dos secuelas del éxito, junto con “X-Men: The Last Stand” de 2006.

