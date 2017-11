Arrestan en Texas al actor Lou Diamond Phillips por conducir ebrio

San Antonio.- El actor estadunidense Lou Diamond Phillips fue arrestado hoy en un suburbio de Corpus Christi, Texas, bajo sospecha de conducir en estado de ebriedad, después de que se acercó a un agente de policía para pedirle instrucciones.

Mark Cory, jefe de la policía de la comunidad texana de Portland, al noreste de Corpus Christi, dijo que el agente realizaba una parada de tráfico no relacionada, alrededor de la 01:35 horas locales de este viernes (06:35 GMT) cuando fue abordado por Phillips, quien saltó a la fama tras ser el protagonista de la película “La Bamba” en 1987.

Cory dijo que el agente de policía notó que Phillips mostraba signos de intoxicación, por lo que lo sometió a pruebas de sobriedad en el lugar, sin que el actor pudiera superarlas.

El agente condujo a Phillips a la estación de policía, donde lo sometieron a una prueba de alcoholemia. La medición de su contenido de alcohol en la sangre fue de 0.2, más del doble del límite legal.

Phillips fue trasladado a la cárcel del condado de San Patricio en Sinton, donde fue procesado y dejado en libertad alrededor de las 11:00 horas locales de este viernes (16:00 GMT), tras haber depositado una fianza de dos mil 500 dólares.

El actor, de 57 años, está programado para hablar la noche de este viernes en “Voices of South Texas – Old Bayview Cemetery Comes Alive”, un evento teatral sobre los orígenes históricos de Corpus Christi.

Phillips es conocido por haber interpretado al músico Ritchie Valens en la película “La Bamba” y como Angel en “Stand and Deliver”.

Ntx