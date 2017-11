El Frente: sí, pero no, que no, que no

El nudo gordiano que estranguló a Margarita en el PAN aprieta cada día el cuello al Frente que hizo Ricardo Anaya para ser presidente de México: ayer fue Miguel Mancera quien tensó más la cuerda, al afirmar que sólo le interesa competir si el candidato del Frente sale de una elección abierta.

Pero la respuesta le llegó rapidísimo al Jefe de Gobierno. La segunda de Anaya en el Frente: la dirigente nacional del PRD, Alejandra Barrales, dijo que ahora lo importante no es el método para elegir candidato, sino qué quiere hacer el Frente si gana.

Aunque, mientras dan largas al “método” y piensan cómo construyen un México diferente al paraíso inmobiliario que es para algunos (como la familia de Anaya y las propiedades de Barrales en Miami y Las Lomas), ambos mantienen el control de los dos partidos grandes del Frente.

En el regreso, hoy, de los tiempos de radio y TV obligatorios para los spots de los partidos, Anaya ya se apropió de los del PAN, luego de que en octubre fueran sustituidos por transmisiones de mensajes a la población afectada por los sismos y huracanes.

El PAN regresa con comerciales para radio y televisión protagonizados por Anaya, pero es de admitir que hace poco cedió uno en el que aparecen en conjunto Luis Ernesto Derbez, Ernesto Ruffo Appel y Juan Carlos Romero Hicks. Es importante la frase “hace poco”, porque en el pasado Anaya no dejó ni por quién llorar.

Antes de las elecciones del año pasado, Anaya se apoderó del millón 771 mil 884 spots que dio el INE a su partido para 60 días de campaña: no dejó siquiera uno para sus 12 candidatos, incluidos los que fueron en alianza con el PRD en Quintana Roo, Durango y Veracruz.

El éxito (ganó siete de 12 elecciones) lo convenció de que el acaparamiento de los spots marcó el camino para quienes quieran ganar las candidaturas presidenciales de 2018. AMLO hizo igual: utilizó 415 mil 902 spots en dos meses para su promoción personal.

La falta de definición del método en el Frente ya registró la renuncia de Zavala en el PAN; y el ex gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle advirtió que si Anaya no abre la elección, no se prestará a “una farsa”.

A Barrales le dijo lo mismo Silvano Aureoles, gobernador perredista de Michoacán. Mancera no milita, pero se identificada con el PRD y no hizo ningún apercibimiento, sino algo peor. “Sin método claro para elegir, no me interesa, tengo mucha chamba en la CDMX como para perder tiempo”, dijo.

Sin embargo, cuantos más se vayan o se desmotiven, mejor para Anaya y Barrales.