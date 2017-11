INE defiende licitación de aplicación para que aspirantes reúnan firmas

México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) aseguró que se cumplió con los requisitos legales en el proceso de licitación para contratar la empresa para la aplicación móvil con la cual los candidatos independientes recaban el apoyo ciudadano.

En un comunicado, precisó que el contrato se firmó por un monto total de cuatro millones 843 mil 779.52 pesos, considerando los precios unitarios ofertados antes del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para cada uno de los conceptos.

Expuso que al sumar la oferta técnica con la económica la empresa adjudicada el 30 de diciembre de 2016 fue la que obtuvo el mayor puntaje de las seis que participaron en el procedimiento de licitación pública iniciado el 2 de diciembre del mismo año.

Precisó que Grupo de Tecnología Cibernética S.A. de C.V. en participación conjunta con la empresa Digipro S.A. DE C.V. obtuvo mayor puntaje al sumar 45.20 en su propuesta técnica y 40.00 en la económica con un total de 85.20 puntos.

Les siguieron Soultech S. de R.L. con un puntaje de 74.55; Informática El Corte Inglés en participación conjunta con IECISA S.A. de C.V. con 74.23; Digipro S.A. de C.V. con 52.87 y Planmedia Mex S.A. de C.V. con 52.66 puntos.

Aseguró que en la revisión realizada por el instituto no se encontró que la empresa adjudicada estuviera en la lista de empresas sancionadas o inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública, por lo que no está impedida de participar en estos procedimientos.

No obstante, dijo, se le aplicaron algunas penalizaciones por el propio INE en el 2009 por algunos incumplimientos de fechas por el contrato 094/2008 para la adquisición de la solución integral para la verificación y monitoreo de la transmisión de los tiempos oficiales en materia electoral.

Aclaró que esto no implicó que la empresa incumpliera el contrato y, por lo tanto, no se ve limitada para participar y ofertar en posteriores procedimientos y el INE no tiene restricciones para celebrar contratos con ella.

La aplicación contratada ofrece además de la aplicación móvil un portal web, una plataforma de gestión de información, un software o herramientas de desarrollo complementarias, soporte técnico y actualización o los componentes de la solución tecnológica por un año.

Asimismo, servicio de afinación de desempeño de los componentes de la solución tecnológica también por un año y transferencia de conocimiento.