Mancera urge a aprobar la Ley de Reconstrucción en la Ciudad de México

México.- El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, subrayó la urgencia de que la Asamblea Legislativa apruebe la Ley de Reconstrucción, Recuperación y Transformación, para reconstruir las viviendas afectadas por el sismo del 19 de septiembre.

Durante su conferencia de prensa para dar a conocer los avances de los trabajos después del sismo, anunció que se reunirá con el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Leonel Luna, para saber el proceso que lleva el análisis de la ley.

“El debate que se está centrando es precisamente con los potenciales. Ejemplo: el inmueble donde hay una demolición total. Un inmueble de dos o tres pisos. ¿Cómo recuperan su patrimonio esas personas?

“En el caso concreto dos adultos mayores ¿cómo recuperan su patrimonio si no tienen la capacidad económica para volver a hacer un edificio, que es un edificio incluso que viene, en el tracto de su familia, de otra generación?”.

“La estrategia que se está planteando está en este momento en un debate en dos órdenes. Uno si este edificio, que tenía dos pisos y que tiene una capacidad, por la propia zona en donde se encuentra, de tener cuatro, alguien invierte para hacer esos dos pisos y recuperar los otros dos pisos que tenían originalmente estas personas”, agregó.

Comentó que con dicha estrategia las personas no tendrían que endeudarse y podrían recuperar su patrimonio, “y no tenemos un exceso o no tenemos una sobrexplotación desde el punto de vista comercial”.

Recalcó que la ley podría ser ese instrumento jurídico que permita recuperar el patrimonio de quienes lo perdieron.

“Muy probablemente si esta ley la tenemos publicada la próxima semana, la misma próxima semana podríamos tener también estas normas, que son normas de reconstrucción y las nuevas normas para edificaciones en la Ciudad de México”, agregó.

Mancera apuntó que a más de un mes de haber sido emitida la Declaratoria de Desastres de la capital aún no les han sido entregados los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

Por otro lado comentó que con la actualización de la aplicación 911 de la Ciudad de México con la alerta sísmica se han alcanzado más de 114 mil descargas. La aplicación es gratuita y se encuentra en todas las plataformas para dispositivos inteligentes.