No hubo riña al interior del penal Neza-Bordo, fue un chequeo

Nezahualcóyotl.- Lo que en un principio se creyó que se trataba de una riña dentro del penal penal Neza-Bordo, no fue tal, sino que se trató de un chequeo que se hizo a los presos para verificar que no tuvieran en sus celdas objetos no permitidos.

Por ese motivo un total de 200 elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México ingresaron para realizar el registró en el área de Conductas Especiales.

Según información de autoridades del penal, señalaron que no se trató de una riña, como algunos medios señalaron, información que puso en alerta a familiares de los internos.

Cabe señalar que a las afueras del centro penitenciario se mantiene la presencia de elementos policiacos.

