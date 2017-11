Simple Plan, Timbiriche y Melendi deleitarán a capitalinos con su música

México.- La banda Simple Plan que celebra 15 años de su álbum “No Pads, No Helmets … Just Balls”; Tiger Army, con su psychobilly; y King of Leon con su álbum “Walls”, son algunas de las figuras internacionales que darán el toque festivo a la capital del país en sus distintos foros.

En el renglón de la música en español Lila Downs cantará en vivo gran parte de los temas que componen su disco “Salón: Lágrimas y deseo”.

La banda Timbiriche que celebra 35 años de existencia, en el marco de la gira “¡Juntos!”, retomará las presentaciones que estaban programadas en septiembre y que fueron suspendidas debido a los sismos.

Timbiriche regresa con más fuerza para complacer a sus fans que han apoyado las carreras de sus integrantes, entre ellos, Sasha, Alix, Mariana, Benny, Erik y Diego, quienes en este 2017 decidierion reencontrarse para diversas presentaciones por todo México.

Mientras que el cantautor español Melendi, quien en México ha logrado un gran éxito con la canción “La casa no es igual”, llegará con su “Quítate las gafas” Tour por primera vez al escenario del majestuoso recinto musical de Paseo de la Reforma.

Luis Coronel, con el sonido del regional mexicano, por primera vez se presentará en un escenario capitalino, y lo hará para poner a conisderación de sus fans su reciente placa discográfica “Ahora soy yo”.

En el cine tendrá lugar el estreno de una las cintas más esperadas: “Thor 3: Ragnarok”, la cual fue dirigida por Taika Waititi y cuenta con las actuaciones de Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett y Anthony Hopkins.

En la música…

Viernes 3:

En El Plaza Condesa se presentará Tiger Army, una de las bandas más importantes de psychobilly a nivel mundial, es originaria de Berkeley, California y tiene sus inicios en 1996.

Actualmente cuentan con más de veinte años de carrera y cinco álbumes de estudio: “Tiger Army” (1999), “Tiger Army II: Power of Moonlite” (2001), “Tiger Army III: Ghost Tigers Rise” (2004), “Music from Regions Beyond” (2007) y “Tiger Army V” (2016).

En el Palacio de los Deportes se presentará la banda Kings of Leon como parte de su gira “Walls”.

El primer sencillo “Waste a moment” continúa en la cima de las listas de popularidad com el que la agrupación ha roto el record de todos los tiempos al permanecer en mayor número de semanas consecutivas al aire en estaciones de radio tripli A.

El cantautor español Melendi se presentará por primera vez en el Auditorio Nacional en el marco de su gira internacional “Quítate las gafas”.

Melendi, nominado en los Grammy Latino 2017 en la categoría Canción del Año por el tema “Desde que estamos juntos”, cantará en el “Coloso de Reforma” además de los temas de su octavo álbum discográfico “Quítate la gafas”, con el que en su natal España obtuvo Doble Disco de Platino, los exitos logrados en su carrera.

Sábado 4:

La espectacular Lila Downs nuevamente llegará al Auditorio Nacional, esta vez con su espectáculo “Salón: Lágrimas y deseo”, que da nombre a su placa discográfica nominada en los Grammy Latino 2017 en la categoría Mejor Álbum Pop Tradicional.

En sus próximos conciertos, que la artista oaxaqueña promete serán más íntimos y cercanos a su público, también cantará los temas que se han convertido en imprescindibles de su repertorio, que abarca más de 20 años de trayectoria.

El cantante de regional mexicano Luis Coronel, nacido en Tucson, Arizona, llega por primera vez a un escenario de la Ciudad de México y será en el Teatro Metropóliotan para presentar a sus fans su nueva producción discográfica “Ahora soy yo”.

El intérprete promete un espectáculo lleno de romanticismo y magia en el que estará acompañado por banda sionaloense y tendrá envitados sorpresa.

Domingo 5:

La cantante española Russian Red, de música indie, folk y pop se presentará en El Plaza Condesa.

Russian Red, cantará en la Ciudad de México las piezas de su actual proyecto como cantautora en el disco “Karaoke”.

Lunes 6:

La banda Simple Plan es una agrupación de pop punk franco-canadiense de Montréal, Quebec, creada en 1999 que se presentará en Pepsi Center WTC.

Este 2017 es el decimoquinto aniversario del primer álbum de Simple Plan: “No Pads, No Helmets … Just Balls” y para conmemorarlo, la banda agregará cuatro fechas en México, una de ellas en la Ciudad de México.

Miércoles 8:

La agrupación mexicana Timbiriche, retoma su gira “¡Juntos!” y lo hará en su casa de la Ciudad de México: El Auditorio Nacional, en donde también se presentará el jueves 9, viernes, sábado 11, miércoles 15; viernes 24, sábado 25 y domingo 26, como parte de las fechas reprogramadas luegos de los sismos del pasado 19 de septiembre.

Sasha Sökol, Alix Bauer, Mariana Garza, Benny Ibarra, Erik Rubín y Diego Shoening en este nuevo reencuentro, celebran 35 años de la formación de este emblemático grupo de pop en español de los años 80 y 90.

En el cine…

Se estrenará la cinta “Thor 3: Ragnarok”, la cual fue dirigida por Taika Waititi y cuenta con las actuaciones de Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett y Anthony Hopkins.

Esta cinta estadunidense de acción narra que “Thor” está preso al otro lado del universo sin su poderoso martillo y se enfrenta a una carrera contra el tiempo.

Su objetivo es volver a Asgard y parar el Ragnarok porque significaría la destrucción de su planeta natal y el fin de la civilización Asgardiana a manos de una todopoderosa y nueva amenaza, la implacable “Hela”.

“Vuelven”, es una cinta mexicana en el género de thriller que se estrena este fin de semana.

Fue dirigida por Issa López y cuenta con las actuaciones de Paola Lara, Ianis Guerrero, Rodrigo Cortes, Hanssel Casillas, quienes participaron en esta cinta que narra la historia de “Estrella”, quien cuenta con 10 años, y tres deseos: el primero, es que su madre desaparecida vuelva. Y se le cumple; pero está muerta y la sigue a todas partes.

La niña, con un infinito miedo trata de escapar y se une a una banda de niños huérfanos; pronto aprende que en realidad, los muertos nunca se dejan atrás, y que cuando se vive en medio de la brutalidad y la violencia, si bien los deseos nunca salen como el corazón quisiera, sólo los guerreros sobreviven.

Para quienes gusten de las cintas en el género de drama, una opción puede ser “Una razón para vivir”, la cual fue dirigida por Andy Serkis, quien conformó un reparto integrado por Andrew Garfield, Claire Foy, Tom Hollander y Hugh Bonneville.

Esta cinta filmada en el Reino Unido habla del aventurero y carismático “Robin Cavendish” quien aparentemente tiene toda una vida por delante, sin embargo, queda paralizado al contraer la polio mientras estaba en África.

A pesar de todos los consejos, la esposa de “Robin”, “Diana”, lo saca del hospital y se lo lleva a su casa donde su devoción y su ingeniosa determinación trascienden su discapacidad.

Del director Michael Showealter, se estrena la película “Un amor inseparable”, en la que actúan Kumail Nanjiani, Zoe Kazan, Holly Hunter y Ray Romano.

Esta cinta estadunidense en el género de comedia narra la historia de “Kumail”, un joven paquistaní que conoce a una chica americana llamada “Emily”.

Cuando su relación empieza a crecer, “Kumail” se preocupa por lo que sus padres, musulmanes muy tradicionales, puedan opinar de ella.

Cuando “Emily” de pronto cae en coma, “Kumail” se encuentra a sí mismo en construción de una fuerte relación con sus padres.

No podía faltar la película en el género de terror y el estreno de esta semana es “El regreso del demonio”, un filme estadunidense dirigido por Victor Salva en el que actúan Ray Wise, Gina Philips, Meg Foster y Luke Edwards.

“Trish Jeener”, una mujer acaudalada y poderosa tiene cada día un sueño en el que su hijo tendrá el mismo y terrible destino que tuvo su hermano 23 años atrás.

“Trish” sabe que el responsable de sus miedos es el demonio, y con el fin de detener a la temible criatura de una vez por todas, se acerca más que nunca a aprender los secretos de sus oscuros orígenes.

Ntx