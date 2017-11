Tiger Army celebra el Día de Muertos con magno concierto en México

México.- Con los rostros pintados de calaveras, los integrantes de la banda estadunidense Tiger Army celebró el Día de Muertos con un magno concierto en El Plaza Condesa de esta ciudad.

Fue la segunda visita que los músicos hacen a este país, luego de que el año pasado vinieron para festejar el 20 aniversario de su trayectoria artística y presentaron su más reciente material en aquel entonces, “Tiger army V”.

Tras la participación de Cazanova Club y Frank Turner como teloneros del “show”, Tiger Army inició, ya caída la noche, para entregar casi 20 temas de su repertorio.

“Ghost tigers rise” y “Afterworld” fueron las primeras canciones que de inmediato encendieron los ánimos del público que comenzaba a bailar a ritmo de psychobilly, una mezcla de punk, rock and roll y rockabilly.

Con el puño levantado, el vocalista Nick 13 entregó “Ghostfire” y aprovechó para dar la bienvenida a las más de mil personas que se encontraban presentes en el recinto de la legendaria colonia Condesa.

“Hola a todos, gracias por venir esta noche. Estamos muy contentos de regresar a la Ciudad de México. Esta música es para todos ustedes”, expresó mientras ya comenzaban a sonar “Power of moonlite”. Después, “Through the darkness” “Temptation” y “Happier times”.

Entre los asistentes se encontraba Vince Monster, integrante del grupo Los Rebel Cats y quien también vibró al ritmo de “Moonlite dreams”, “Pain” y “Rose of the devil’s garden”.

Con cerveza en mano, la gente celebraba y aprovechaba para captar cualquier momento a través de sus teléfonos móviles. Era sorprendente la agilidad y rapidez con la que los tres músicos tocaban sus instrumentos.

El concierto concluyó con “Dark and lonely night”, “FTW”, “Never die”, “Where the moss slowly grows”, “Prisoner of the night”, “Hechizo de amor” y “Under saturn’s shadow”.

Este 3 de noviembre, la banda se presentará de nuevo en El Plaza Condesa, a partir de las 21:00 horas.

Ntx