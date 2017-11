Trump decepcionado porque Justicia de EUA no investiga a Hillary Clinton

Washington.- El presidente estadunidense Donald Trump se dijo hoy decepcionado por la falta de acción del Departamento de Justicia para investigar a Hillary Clinton, sus donadores y el presunto control que la campaña de ésta ejerció sobre el Partido Demócrata en el pasado proceso electoral.

La nueva crítica del mandatario se da en momentos en que su propia campaña enfrenta una mayor auscultación del fiscal independiente, después de la acusación de su exdirector de campaña Paul Manafort, y la declaración de culpa de uno de sus asesores en política exterior.

“Yo no estoy involucrado con el Departamento de Justicia. Prefiero que se maneje solo, pero honestamente ellos deberían estar viendo a los demócratas; deberían estar viendo a (Tony) Podesta, y toda esa deshonestidad”, dijo el mandatario poco antes de partir a Hawai, e iniciar su gira de 12 días por Asia.

Tony Podesta es hermano de John Podesta, quien fue presidente de la campaña de Hillary Clinton, y fue nombrado en la investigación del fiscal independiente Robert Mueller en torno a los negocios de Manafort.

De acuerdo con la pesquisa, en el pasado Manafort contrató los servicios de la firma de relaciones públicas de Tony Podesta para promover al gobierno de Ucrania en Estados Unidos.

En declaraciones a reporteros en el jardín norte de la Casa Blanca, antes de partir para la Base Andrews en Maryland y abordar el avión presidencial, Trump señaló que existen otros hechos que ameritan atención por parte del Departamento de Justicia.

“Mucha gente está decepcionada con el Departamento de Justicia, incluyéndome”, afirmó el presidente.

La abierta exhortación del mandatario para que la justicia estadunidense investigue a su rival política se produjo un día después que expresó su deseo de tener la facultad para ordenar el encausamiento de mano propia y reconocer que el no poder hacerlo, es motivo de frustración.

“Una de las cosas más tristes es que, como soy presidente de Estados Unidos se supone que no debo involucrarme con el Departamento de Justicia; se supone que no debo involucrarme con el FBI; se supone que no debo hacer el tipo de cosas que me gustaría hacer y eso es bastante frustrante”, declaró.

Durante el breve intercambio con la prensa este viernes, el mandatario desestimó de nueva cuenta a George Papodopulos, al ser cuestionado sobre una reunión de política exterior en la que participó el joven asesor, así como el entonces senador Jeff Sessions, hoy Procurador de Justicia.

“No recuerdo mucho de esa reunión. Fue una reunión no muy importante. Tuvo lugar hace tiempo. No recuerdo mucho al respecto”, señaló Trump, tras insistir en que no hubo colusión entre su campaña y el gobierno de Rusia.