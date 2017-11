Y sigue la paranoia del acoso farandulero

Por Carlos Arturo Baños Lemoine

Profesor UAM-Xochimilco y UPN-Ajusco

Bueno, pues resulta que la estupidez se reproduce a sí misma de forma acelerada, a todo lo largo y ancho del mundo. Producto, todo esto, de la ignorancia masiva hasta de las cosas más elementales de la Lógica y del Derecho. Y, claro, también existe una estrategia mediática al respecto.

Comenzó con el asunto de Harvey Weinstein, el productor de cine. Y a su caso se han sumado los de otros famosos, como los actores Kevin Spacey y Dustin Hoffman. Y en todos estos casos las notas más comunes o recurrentes han sido: 1. Acusaciones a destiempo de supuestos hechos ilícitos de carácter sexual, 2. Acusaciones que no fueron acompañadas de prueba alguna y/o 3. Acusaciones que fueron efectuadas por personas que, incluso después de ser “víctimas” de un “delito sexual”, siguieron en tratos personales o contractuales con los “abusadores”.

Podríamos agregar, también, que la mayoría de las personas que fungen como “agraviadas” se hallan en franca decadencia dentro del show business, lo que hace suponer dobles o hasta triples intenciones dentro del juego sucio de acusaciones escandalosas y mediáticas que estamos presenciando.

Tal es el caso de la tal Rose McGowan, una de esas actricillas bonitillas del montón que toda su vida de “actriz” vivió del Nalga Power, es decir, del poder de atracción y seducción inherente a un cuerpo estereotípicamente bello. La tipa no tiene más.

Rose McGowan siempre participó en producciones populacheras y mediocres, como Scream y Charmed, y su verdadera fama se la debe al vestido que lució durante la ceremonia de 1998 de los MTV Awards, de la mano de su entonces pareja Marilyn Manson, ese rockero que se opone al “fascismo de la belleza” sólo en sus canciones. El vestido en comento dejaba ver completamente las nalgas de McGowan, que entonces estaban firmes y bien torneadas.

Y sí, eso fue hace casi 20 años. Hoy en día, Rose McGowan ni sombra es de lo que era. Es lo que suele suceder con todas las estrellitas Nalga Power: al paso de los años, ni con cirugías. A lo que debemos agregar que en el mundo de la farándula pululan las jovencitas que quieren “triunfar” en los platós, los estudios y las pasarelas; jovencitas que logran desplazar con facilidad a las “viejas”.

Rose McGowan recientemente acusó a Harvey Weinstein de haberla violado… ¡hace 20 años!

Hoy en día sabemos que, tras la supuesta violación, la actricilla llegó a un acuerdo con “su violador” por 100 mil dólares, acuerdo del cual supo Quentin Tarantino. Hasta se firmó un documento al respecto, se dice. Pero resulta que, con el paso del tiempo, Rose McGowan, ya decadente, quiso sacar más provecho de tal situación, justo cuando su abogado en turno cayó en la cuenta de que el acuerdo firmado no incluía la famosa cláusula de confidencialidad, así que ella podía hablar libremente del asunto.

Por supuesto, la actricilla en decadencia quiso aprovecharse del aún exitoso y millonario productor. La prensa de espectáculos cuenta que, ante el chantaje de Rose McGowan y a través de un intermediario, Weinstein le ofreció a la “actriz” un millón de dólares por su silencio, y la “actriz” se dejó pedir seis millones, pero luego le dijo a su abogado que retirara la propuesta, porque terminó por parecerle “repugnante” aceptar dinero a cambio de su silencio. ¡Qué curioso, porque antes no le pareció tan “repugnante”!

Obviamente, Rose McGowan ya se asumió como militante de la “lucha por la justicia para las mujeres”, lucha a la que se trepó, curiosamente, cuando su “carrera actoral” y sus ingresos faranduleros van en franca picada. ¡Cuánta casualidad!

Y, por supuesto, la actricilla en decadencia se ha vuelto activista de la mitología feminista. El pasado viernes 27 de octubre se presentó en la Convención de Mujeres, en Detroit, ya saben, con un discurso lacrimógeno y auto-victimista: “Durante 20 años me han callado, me han insultado, me han acosado, me han vilipendiado. ¿Y saben qué? Soy igual que ustedes (…). Todas somos #MeToo (…). He acabado siendo la voz de todas a las que nos han dicho que no somos nada (…). Ya es hora de limpiar la casa”.

Ya saben, todo súper dramático y con el brazo en alto.

Su próximo paso, claro está, será hacer una ONG feminazi para darle curso a toda la paranoia androfóbica que sea posible, para darle cabida a cuanta denuncia sin sustento gane reflectores, para exorcizar su pasado de “auto-cosificación y auto-mercantilización” ahora que ya no puede venderse como carne sexuada para el cine de Hollywood ni para las series ñoñas de TV.

¿Cuántas historias no serán parecidas a ésta? Para mí, en hipótesis, todas (o al menos la inmensa mayoría).

¿Y qué tal la denuncia contra Kevin Spacey? Perdón pero ¿qué hace un efebo de 14 años, como Anthony Rapp, en fiestas “de ambiente”? ¿Prostituyéndose? ¿Buscando padrino? ¿Gorreando la cena y el trago? ¿Sabían sus padres dónde estaba el angelito? ¿No le salió la jugada y ahora es momento de denunciar?

¿Y qué tal la acusación contra Dustin Hoffman? La escritora Anna Graham Hunter ha dicho que el actor la manoseó y habló de manera incómoda de sexo con ella… ¡en 1985!, cuando ella tenía 17 años y mientras se rodaba la película Muerte de un viajante. Curiosamente, pese a lo “incómoda” que se sintió la escritora, ésta siguió trabajando en la producción fílmica no obstante que sus actividades suponían mantenerse cercana al actor.

Al respecto, Hoffman ha dicho: “Tengo el mayor de los respetos por las mujeres y me siento horrible porque cualquier cosa que haya podido hacer la haya puesto en una situación incómoda”. El actor no afirma ni niega los hechos, porque quizá ni recuerda a la escritora. Lo único cierto es que ningún ser humano tiene la obligación de adivinarle el pensamiento a otro: ¿cómo saber lo que le “incomoda” a los demás si los demás no nos lo dicen?

Y, perdón, pero una mujer que se hace valer y respetar no permite ningún manoseo sin su consentimiento. Ahora resulta que, después de ser “desagradablemente manoseada”, la escritora siguió conviviendo con Hoffman durante la producción. Caray, quién puede creer esas historias en un país como EEUU, donde la farándula representa un mercado amplísimo y diverso, donde nadie está obligado a trabajar con nadie.

Por supuesto que en México ya tenemos a nuestra primera heroína: Karla Souza, la actricilla bonitilla a quienes ustedes seguramente asocian con esas dos “grandes” producciones fílmicas del ala asquerosa de nuestro cine nacional: Nosotros, los Nobles (2013) y ¿Qué culpa tiene el niño? (2016). En estas películas Karla Souza sale de lo mismo de siempre: la bonita boba, plástica y sentimentaloide.

Como sea, la señora ya se trepó también en el tren de la “denuncia y la lucha a favor de las mujeres”, sólo que ella no ha mencionado a alguien en lo específico. ¿Lo hará después o sólo querrá llamar la atención y acaparar reflectores dentro del mundo de lo “políticamente correcto”? ¿O quizá teme ser demandada por daño moral si acusa sin pruebas?

Como sea, el hecho es que estamos viviendo una época de enorme paranoia colectiva, con el sello distintivo de la casa: la mitología feminista. En la Edad Media, los curas católicos en todas partes veían la presencia de Satanás. En nuestros tiempos, las feminazis en todas partes ven el “acoso machista y patriarcal”. Aunque cambian los tiempos, algunas estructuras mentales permanecen intactas.

Cierto es que la ley debe castigar los delitos sexuales que sean probados fehacientemente en juicio. Cierto es, también, que la ley debe revisar a fondo las definiciones relativas a los delitos sexuales, porque muchas de ellas son muy deficientes y no permiten ejercer justicia a cabalidad.

Pero razonablemente yo sigo sosteniendo, a manera de hipótesis, que todos esos escandalitos del show business que a últimas fechas están acaparando los tabloides (el escándalo vende y vende mucho), son solamente reinterpretaciones convenencieras de actos de prostitución cometidos en el pasado para obtener beneficios dentro del mundo del espectáculo.

Ya veremos el tiempo qué dice.

Por cierto, mientras iba cerrando la elaboración de este artículo leo, en el TV Notas de esta semana, que Horacio Pancheri terminó su relación con la actricilla Paulina Goto porque descubrió que ésta obtuvo varios papeles protagónicos “andando” con el productor Pedro Damián, sí, el creador del exitoso concepto RBD.

Mensajes de celular, publicados por la revista en cita, incluso hablan de que Paulina Goto estuvo dispuesta a que le dieran por culo (sexo anal) si así se lo pedía Pedro Damián.

¡Qué cosas! ¿Verdad?

¿En 20 años saldrá Paulina Goto a decir que Pedro Damián la violó?