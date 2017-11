Tibieza ante los conflictos graves en Quintana Roo

Por Miryam Gomezcésar.

De la fantasía a la realidad, el porrazo de la candidata independiente, la panista Margarita Zavala de Calderón, fue más que un descontón, un desaire de la población a su aspiración y una lección de realidad que deberán analizar todos los que aspiran a un puesto de elección popular.

Apoyada por un vasto grupo de auxiliares, creyente de que las cosas en la política siguen igual que siempre y que para convencer a los mexicanos de legitimar con su apoyo ésta lucha desenfrenada para conquistar la ambicionada silla presidencial, todo es cosa de una adecuada estrategia publicitaria. La ex habitante de Los Pinos se lanzó a una batalla que creyó sencilla.

“La firma se le pide a todos y el INE ha señalado que en ese sentido no hay motivo de expulsión para ningún militante de ningún partido. Yo le pido la firma a panistas, a no panistas, ex panistas, a los que pertenecen a otro partido, a los que nunca quieren pertenecer a ningún partido, a todos les estoy pidiendo la firma y el voto será después”, dijo en el parque de las Palapas durante su reciente gira a Cancún.

¡¡¡Laaastima Margarita!!!

¿Con el ejército que la asiste logrará su meta de quince mil autógrafos en Quintana Roo?, una parte proporcional del requerimiento total que tienen que recabar los aspirantes a la candidatura independiente debe provenir de varias entidades. En total deben ser 900 mil firmas. Lograrlo no es tarea fácil, al 31 de octubre la aspirante llevaba 44 mil 532 ¿Dónde quedaron esas encuestas que la ubicaron en la cumbre de las preferencias?

Sirva de ejemplo a todos los aspirantes que están en las mismas, desesperados, no saben cómo hacer para convencer a los demás que su sueño es trabajar con toda su capacidad para mejorar la realidad y encarrilar al país en las vías del desarrollo, tan urgente como necesario y, que este sirva para elevar la calidad de vida de todas las familias.

Lo bueno es que tienen esperanza, lo malo es que son tantos aspirantes en todos los partidos que los ciudadanos, cansados como han demostrado estar de los procesos y bajo las actuales circunstancias que contextualizan su desasosiego, no saben en quién confiar.

El PAN y el PRD, como partidos oficiales en Quintana Roo, tienen obstáculos complicados para lograr el refrendo ciudadano. Si el PRI/PVEM no aprende a ser oposición por falta de conocimiento o experiencia en estos menesteres, los PAN/PRD han perdido un tiempo valioso para fortalecerse y hoy, ese descontento social que menosprecian los líderes, semana con semana aumenta.

En este contexto del hartazgo, de pronto surgió el tema ligado al crimen organizado que hizo estallar el escándalo de la incautación de las mil 500 cajas de seguridad a la empresa First National Security de México, por elementos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Este problema, muy oportuno para los políticos desesperados, fue utilizado con múltiples afanes que van del cierre de una de las arterias más importantes y céntricas de la ciudad como es la Avenida Cobá, al desquicio del tráfico en ésta ajetreada zona de la ciudad, hasta la súplica de intervención a las autoridades para frenar el injusto trato y regresar las pertenencias a sus dueños.

Cuando este asunto logró notoriedad mediática, hasta un templete facilitaron para que los interesados lograran ponerse de acuerdo en plena vía pública. Algunos políticos aprovecharan este galimatías para beneficiarse, aunque su sola presencia empañara una lucha que se presume legítima en muchos de los casos de los ciudadanos perjudicados.

Al respecto, el Gobernador Carlos Joaquín González se desmarca; explicó que para ésta intervención “No hubo una solicitud de coordinación por parte de SEIDO ante tal situación, pero, por supuesto nos hemos comunicado con ellos. Tienen una orden judicial de un Juez Federal. Están llevando a cabo los procedimientos. Más que un tema de imagen, es una tema de legalidad”.

Al referirse al cierre de la Avenida Cobá, respondió que “Hay libertad para hacerlo. Más que hablar de imagen, hay que hablar de lo que dice la ley. Vamos a aplicar la ley y la ley dice que hay apertura para la manifestación y vamos a seguir hablando con ellos para tratar que esto no se dé”.

Este jaloneo de cámaras y micrófonos que suele suceder en estos tiempos de agitación política, sirvió también para despresurizar el otro escándalo que amenazaba con salirse de control: el complicado problema de la violencia de los chóferes o martillos de los Sindicatos de Taxistas contra Uber, en presencia de personal de la Secretaría de Infraestructura y Transporte.

El nivel de agresividad ha sido registrado en diversos videos que muestran la disposición de los sindicalistas para llevar hasta las últimas consecuencias este conflicto del transporte público, tan violenta y desproporcionada que ya ocasionó dos muertos, infinidad de arbitrariedades contra los conductores y sus usuarios, así como representado un jugoso negocio para las empresas de grúas que arrastran las unidades al corralón.

Sobre este tema, en más de una ocasión se ha exhibido el desinterés de los legisladores de analizar la situación para hacer las modificaciones pertinentes a la ley que permita distender este vergonzoso conflicto que tiene tan sometido al gobierno.

Lejos de eso, los errores de procedimiento cometidos por el secretario de Infraestructura y Transporte (SINTRA), el Arq. Jorge Portilla Manica y su director de Transporte, Alejandro Ramos Hernández, pese a constituir un riesgo y amenaza a la integridad de los usuarios, son pasados por alto.

Las constantes agresiones registradas en innumerables videos y frente a testigos presenciales no son reconocidas. Tras una salida desesperada del gremio que amenaza con cerrar calles y avenidas para amedrentar al gobierno, el titular de SINTRA explicó que Uber es una plataforma que “Es ilegal en el estado. Es lo que contempla la ley, esta ley así la recibimos nosotros y es como se ha estado haciendo, y hemos estado aplicando la ley, lo que pedimos nosotros siempre es que no caigamos en provocaciones. No estamos ni a favor ni en contra de nadie, estamos a favor de la legalidad”.

Posteriormente, el propio secretario aseguró que “Nosotros no tenemos evidencia de que en Cancún haya agresiones. Las demandas están en la Fiscalía. La persona que denunció tiene que trasladarla a nosotros para darle seguimiento. Si se queda en la Fiscalía no procede con nosotros, pues allá no tenemos acceso”.

En medio de las contradicciones, pese a la torpeza en su manejo, el gobierno no contempla cambios en esa dependencia. El tema de la calidad y ordenamiento del transporte público al parecer los tiene sin cuidado, no les interesa ni a los gobiernos ni a los legisladores locales, pese a que Uber es una empresa internacional legalmente constituida, socialmente responsable que factura sus servicios y paga impuestos, lo que difícilmente sucede con las concesiones de placas de taxi que no pagan nada, son un jugoso negocio socialmente irresponsable directo al bolsillo de algunos.

Se sabe que las sanciones impuestas a Uber es el motivo del rechazo oficial, ya que por multas a los conductores, por cada socio sancionado la empresa supuestamente paga 56 mil 80 pesos que deposita a la Dirección de Ingresos del gobierno.