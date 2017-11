Ganadores de la entrega Hollywood Films Awards 2017; ‘Coco’ la mejor cinta animada

Los Ángeles. El mejor elenco cinematográfico durante 2017 fue para “I, Tonya”, y “Coco” ganó como mejor cinta animada en la entrega de los Hollywood Film Awards entregados hoy en un hotel de Beverly Hills.

El premio para mejor actriz fue para Kate Winslet por “Wonder Wheel”: mejor actor para Jake Gyllenhaal por “Stronger”; actriz de reparto Allison Janney, “I, Tonya”; actor de reparto para Sam Rockwell por “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”.

El premio a mejor comediante en cine fue para Adam Sandler, “The Meyerowitz Stories”; actriz revelación para Mary J. Blige, “Mudbound”; actor revelación Timothee Chalamet, “Call Me By Your Name” y el premio New Hollywood para Jamie Bell, “Film Stars Don’t Die in Liverpool”.

El premio a la trayectoria fue para el director Gary Oldman; el mejor elenco en comedia para “The Big Sick”; elenco revelación para “Mudbound” y cinta extranjera para “First They Killed My Father” un trabajo en el que participó Angelina Jolie.

En mejor director correspondió a Joe Wright, “Darkest Hour”; Productor Andrew Kosove, Broderick Johnson and Cynthia Sikes Yorkin, por “Blade Runner 2049”; escritor Scott Neustadter y Michael Weber, por “The Disaster Artist”.

La mejor cinematografia fue para Roger Deakins, “Blade Runner 2049”; compositor Thomas Newman, “Victoria and Abdul”; mejor canción Diane Warren, Common y Adra Day, “Stand Up for Something” de “Marshall”.

En diseño de vestuario Jacqueline Durran, por “Darkest Hour” y “Beauty and the Beast”; edición Sidney Wolinsky, “The Shape of Water”; maquillaje y peinados Jenny Shircore, “Beauty and the Beast” y diseño de produccion Dennis Gassner, “Blade Runner 2049”.

En sonido fue para Addison Teague y Dave Acord, “Guardians of the Galaxy, Vol. 2”; efectos visuals para Joe Letteri, Dan Lemmon, Dan Barrett y Erik Winquist, “War for the Planet of the Apes”.

