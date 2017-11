Hijo de Richard Dreyfuss confiesa que Kevin Spacey lo manoseó

México. Kevin Spacey sigue sumando denuncias de acoso sexual. Esta vez, a la lista se anexó Harry Dreyfuss, hijo del actor Richard Dreyfuss.

El episodio tuvo lugar en 2008. El actor estadounidense iba a dirigir a Richard en la obra Complicit en el teatro Old Vic de Londres. El histrión y su hijo lo visitaron en su departamento.

En un momento, mientras el padre leía el guion y estaba concentrado en eso, Spacey se acercó a Harry y le puso las manos en las piernas. En ese entonces, el joven tenía 18 años.

“Nunca pensé que Kevin podría estar interesado en mí, era un hombre adulto, un héroe, el jefe de mi papá, categorías en las que no hay espacio para interacciones sexuales. Además, pensé que no había forma de que se me acerque de ese modo delante de mi padre”, le dijo al portal Buzzfeed.

Él intentó evitarlo y se corrió al otro extremo del sillón, pero el actor lo siguió.

“Centímetro por centímetro fue metiendo su mano en mi entrepierna. Mi mente se quedó en blanco. De repente, completó su viaje y ahora me tenía todo agarrado en su mano. Dejé de leer el guion, levanté mi cabeza y lo miré, intenté advertirle que no siguiera, creí que estaba protegiendo a todos: a la carrera de mi papá, a Kevin a quien seguro mi papá hubiese querido golpear, y a mí mismo porque pensé que quizás algún día iba a querer trabajar con este hombre”, relató.

Indicó luego que su padre nunca se enteró de lo que pasó. Explicó que con los años fue minimizando la situación pero que ahora ve las cosas de otra manera: “Minimizar se termina acá. Eso no fue una historia divertida. Espero que mi relato pueda servir de inspiración a otros que también pensaron que no podían o que no debían hablar del tema”, dijo.

Después de esta revelación, Richard Dreyfuss le dedicó un mensaje a Harry en Twitter. “Amo a mi hijo más que lo que todas las palabras en el mundo pueden explicar. Y estoy muy orgulloso de él en este momento”, escribió.

Redacción / Con información de 24Horas