Mancerita pone condiciones al Frent

Dice Miguel Ángel (Mancerita) Espinosa que si el Frente Ciudadano por México no realiza una elección interna abierta a la ciudadanía para elegir su candidato a la Presidencia de la República, sí saben contar, no cuenten conmigo, nanita, su aspiración me provoca más miedo que el zombie que antenoche me salió en la Avenida Juárez de la Ciudad de México.

¿Cómo que a Mancerita el gran arquitecto de la destrucción de la capital del país, pone condiciones para ser el abanderado presidencial de un Frente que todavía está en entredicho su participación, como coalición, en la elección de todas las elecciones en México?

Miguel Ángel Mancerita Espinosa no tiene ninguna posibilidad en la contienda del 2018, basta ver sus números en la gran urbe capitalina, el fracaso de su gestión lo tiene ubicado como Enrique Peña Nieto en un nivel de aceptación de reprobado, ¿Qué no se da cuenta?

Es cierto, abrir la elección interna de un candidato a la presidencia de la República, o a cualquier otro cargo de elección popular, en un partido político en México o una alianza como parece ser en este caso, es un ejercicio democrático que los mexicanos aprobaríamos con los ojos cerrados si el país estuviera preparado para esos actos, pero como se las gastan nuestros partidos, es un ejercicio inútil que al final siempre se descubre que hubo manipulación.

¿Será que Mancerita piensa que abriendo la elección del Frente a los Ciudadanos tanto las dirigencias del PRI, como las de Morena enviarían a sus agremiados a votar a su favor, para que como abanderado de esa coalición se enfrenten a un adversario fácil de vencer?

¿A qué juega el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, quien ya tiene listo su equipo de campaña encabezado por Héctor Serrano, el operador que le entregó malas cuentas en el 2015?

Algo tendrán que hacer los legisladores para modificar la Ley de Adquisiciones y Obras del Gobierno Federal, o como se llame, porque los funcionarios, siguen haciendo de las suyas, sobre todo en las grandes obras; invitan a sus cuates a concursar en una obra en la que se invertirán cantidades millonarias, ellos presentan la oferta más atractiva, pero al final resulta que al término de la misma el costo fue superior al que presentaron en el presupuesto con el que ganaron la adjudicación, ahí están los casos del Paso Exprés, el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y Odebrecht. Luego les pagan sin el menor reclamo, ¿a poco a usted si le quedan mal en una reparación en su casa en donde el máistro le dice que fue más, se lo paga?…¡Uf! qué alivio, como dijo Ernesto Ruffo Appel, es como cuando a un absceso lo exprimen y le sacan la pus, don Graco Ramírez nos acaba de anunciar que ya no aspira a la presidencia de la República, qué buena noticia. Hace algún tiempo un ex –diputado me comentó que Graco le extendió la mano para saludarlo y el ex –legislador la sacó por temor a que le robara algunos dedos.

