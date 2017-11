Secretario de Comercio de EU tendría inversiones con empresa rusa: NYT

Washington. El actual secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur L. Ross Jr. mantuvo posibles inversiones y vínculos con un oligarca ruso sujeto a sanciones del gobierno estadunidense, difundió hoy aquí el diario The New York Times (NYT).

Wilbur L. Ross Jr. es incluso quien encabeza las negociaciones para renovar el Tratado de Libre Comercio de Norteamerica (TLCAN) entre Estados Unidos, México y Canadá.

Según documentos divulgados en fecha reciente, después de asumir la cartera de Comercio, Ross retuvo inversiones en una empresa naviera, que alguna vez controló, con vínculos comerciales con un oligarca ruso -sujeto a sanciones estadunidenses- y el yerno del presidente Vladimir V. Putin.

La empresa naviera Navigator Holdings, gana millones de dólares al año transportando gas para uno de sus principales clientes, una gigantesca compañía energética rusa llamada Sibur, cuyos propietarios incluyen al oligarca y al familiar de Putin.

A pesar de vender muchas otras propiedades para unirse a la administración Trump y encabezar su política comercial “América primero”, Ross mantuvo una inversión en Navigator, lo que aumentó sus negocios con Sibur incluso cuando occidente buscaba castigar al sector energético de Rusia.

Las asociaciones utilizadas por Ross, cuya firma de capital privado ha sido durante mucho tiempo el mayor accionista de Navigator, tienen una participación del 31 por ciento en la compañía.

Aunque su participación personal en Navigator se redujo cuando asumió el cargo en febrero, Ross conservó una inversión en las asociaciones valoradas entre dos y 10 millones de dólares, y se levantó para ganar una mayor participación de ganancias como socio general, según su declaración de ética gubernamental y declaraciones de valores.

La participación de Ross en Navigator ha estado en manos de una cadena de compañías en las Islas Caimán, uno de varios paraísos fiscales donde gran parte de su riqueza, estimada en más de dos mil millones de dólares, ha estado vinculada a vehículos de inversión similares.

Los detalles de estos arreglos surgieron en un alijo de archivos filtrados de Appleby, una de las firmas de abogados más grandes del mundo, que administraba unas 50 compañías y sociedades en las Islas Caimán y en otros lugares conectadas con Ross.

Los documentos de Appleby, obtenidos por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, fueron compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y otras organizaciones de medios, incluido el periódico The New York Times.

Tales papeles muestran cómo Appleby, con sede en Bermuda, trabajó para ayudar a la élite adinerada, desde oligarcas rusos hasta príncipes de Medio Oriente, así como a corporaciones multinacionales como Apple y Nike, a evitar miles de millones de dólares en impuestos.

Además de Ross, los archivos contienen referencias a otros miembros de la administración Trump, incluido Gary D. Cohn, asesor económico principal asociado, con 22 entidades en Bermudas mientras era ejecutivo de Goldman Sachs.

Asimismo, el secretario de Estado, Rex W. Tillerson, que era director de una empresa conjunta con sede en Bermudas con el gobierno de Yemen cuando dirigía ahí las operaciones de Exxon Mobil. No hay evidencia de ilegalidad en ninguno de sus tratos.

Ross emerge como un cliente particularmente valioso para la firma de abogados, cuyos registros proporcionan más información sobre sus participaciones financieras más allá de las revelaciones de ética pública que hizo al unirse a la administración Trump.

Su acuerdo de ética, presentado en enero pasado enumeraba las asociaciones que tenía la intención de mantener, pero no el monto de las inversiones.

Anteriormente, Navigator había sido mencionada en una descripción separada de 57 páginas de sus propiedades para diciembre de 2016, pero sin ningún indicio de sus vínculos con la petroquímica rusa Sibur.

Con la participación de Ross en Sibur, que incluye además de Gennady Timchenko, amigo y compañero de judo de Putin y sujeto a sanciones estadunidenses, a Kirill Shamalov, casado con la hija menor del presidente ruso, la convierten en “una compañía con conexiones de amigos” en Moscú.

Así lo consideró Daniel Fried, experto en Rusia que sirvió en altos cargos del Departamento de Estado en administraciones republicanas y demócratas.

Otro de los principales clientes de Navigator es PDVSA, la petrolera estatal venezolana, controlada por el régimen autoritario de Nicolás Maduro. La administración de Trump impuso sanciones a PDVSA este verano.

En una respuesta escrita a las preguntas del New York Times, James Rockas, portavoz de Ross, dijo que la relación de Navigator con Sibur comenzó antes de que Ross se uniera al consejo en marzo de 2012, y que nunca se había reunido con los oligarcas rusos que son principales accionistas de Sibur.

Los registros públicos muestran que la firma de Ross se convirtió en un importante inversionista en Navigator en noviembre de 2011, tres meses antes de que la compañía fundara sus primeros barcos en Sibur.

“Sibur no estaba bajo sanciones en el momento en que se firmó el contrato y aún no está sujeto a sanciones”, dijo Rockas.

Sibur en sí no fue el objetivo. Pero las instituciones financieras, incluido el Bank of America y el Royal Bank of Scotland, se alejaron de los préstamos a la empresa, de acuerdo con informes de prensa de la época.

Moscú intervino para ayudar en mayo de 2014, cuando un consorcio financiero respaldado por el gobierno compró una terminal marítima a Sibur y se comprometió a ampliar la capacidad de exportación, mientras permitía a la empresa permanecer como el único exportador de gas de la terminal.

La ley federal de ética requiere que los funcionarios estadunidenses se abstengan de asuntos que tendrían un efecto “directo y predecible” sobre sus intereses financieros o que causen una duda razonable sobre su imparcialidad.

Durante sus audiencias de confirmación, Ross trató de asegurar a los senadores que evitaría cualquier conflicto de intereses entre sus negocios y su puesto en el gabinete.

NTX