Universidad del Claustro conmemorará el 170 aniversario de Bram Stoker, el padre de Drácula

México. Conferencias magistrales a cargo de la doctora Sorcha Ni Fhlainn y el escritor Vicente Quirarte, así como la proyección de un documental sobre Bram Stoker (1847-1912), autor de “Drácula”, son algunas de las actividades con las que la Universidad del Claustro de Sor Juana (UCSJ) recordará al irlandés, a 170 años de su nacimiento.

La jornada, a celebrarse el 8 y 9 de este mes, se denomina “Una nueva mirada al vampirismo de Bram Stoker a 170 años de su nacimiento”, e incluye una muestra de microficciones, una gastronómica, así como danzas irlandesas y música a cargo del Batallón de San Patricio.

Las actividades, que se realizan en colaboración con la Embajada de Irlanda en México, arrancan la mañana del día 8 con la inauguración y mesa magistral a cargo del escritor y académico mexicano Vicente Quirarte, quien disertará sobre “Muerte y resurrecciones de Bram Stoker”.

El día 9, la mesa magistral será “Time is son my side: Rewriting Draculas and updating undeath”, de la doctora. Sorcha Ni Fhlainn, especialista en estudios góticos, ficción y filmes de horror.

“Pesadillas para imprudentes: muestra de microficción” es un espectáculo que pretende adentrar al espectador en el universo del horror con cinco historias de 15 minutos que serán ejecutadas en distintos espacios de la UCSJ, a partir de textos originales de estudiantes del Taller de Dramaturgia.

La producción escénica está a cargo de estudiantes de Producción de Espectáculos. Cada obra se apropia del antiguo convento de San Jerónimo y lo resignifica a través de personajes diferentes, escenarios distintos y tramas que abordan lo sobrenatural. Las funciones serán los dos días a las 19:00 horas.

También están previstas mesas redondas con la participación de estudiantes y académicos de diferentes instituciones que reflexionarán sobre el vampirismo desde diversos ejes, como “La dualidad femenina en el vampirismo”, “La filosofía en torno a la figura del vampiro”, “Figuras femeninas y vampirismo”, “La figura del vampiro en Latinoamérica”.

Esto será los dos días, en la Sala de Cine, en dos horarios, de 11:00 a 13:00 y de 13:00 a 15:00 horas.

A las 15:00 horas, el Batallón de San Patricio hará su aparición para ofrecer marcha de banda de gaitas por los patios de la universidad, y a las 15:30 la danza irlandesa se apoderará del Patio del Gran Claustro, en este caso sólo el 8 de noviembre.

El mismo día, a las 18:00 horas, en el Sotocoro, se premiará a los ganadores del Concurso de Cuento de Terror, convocado por la UCSJ, a través de los colegio de Filosofía y Letras y de Arte y Cultura, la Embajada de Irlanda en México y Pretextos Literarios.

Al día siguiente, a la misma hora, se realizará la mesa redonda “Diálogos sobre Drácula: psicoanálisis y filosofía”, donde especialistas elaborarán una interpretación de la obra de Bram Stoker desde la perspectiva del psicoanálisis.

Uno de los platos fuertes es la proyección del documental “Bram Stoker agus Drácula”, que presenta la historia detrás de aquello que influyó a Bram Stoker para crear la novela y el personaje más famoso de su obra literaria. Esto es el 9 de noviembre, en la Sala de Cine, a las 16:00 horas.

Estudiantes de Gastronomía se suman a la jornada con la elaborarán platillos inspirados en el vampirismo, ambos días de 10 a 16 horas, en el Patio del Gran Claustro, donde también habrá una feria del libro donde habrá títulos icónicos de la literatura de horror.

