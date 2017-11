Ventilan paraísos fiscales de la reina Isabel, Santos, Madonna y Bono

Madrid. La reina Isabel II de Inglaterra, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, o los cantantes Bono y Madonna figuran entre los 127 líderes internacionales vinculados a sociedades en paraísos fiscales, según una investigación periodística difundida hoy simultáneamente en varios medios.

La investigación, desarrollada por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ) y denominada ‘Papeles del Paraíso’, ha sido llevada a cabo por 382 periodistas de casi 100 medios de comunicación que han analizado más de 13 millones de documentos de “territorios opacos” y abarcan un período de 70 años (1950-2016).

Los documentos provienen de una filtración de documentos de la firma de abogados Appleby y Asiatici Trust, recibida por el diario alemán Süddeutsche Zeitung, procedentes de 19 jurisdicciones que figuran en la lista de paraísos fiscales de la OCDE: Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Caimán, Islas Cook, Dominica, Granada, Labuan, Líbano, Malta, Islas Marshall, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente, Samoa, Trinidad y Tobago y Vanuatu.

Según los datos difundidos por el ICIJ, la reina de Inglaterra dispone de un “ingreso privado que proviene principalmente” de Lancaster, “ducado que invirtió 7.5 millones de dólares en la sociedad Dover Street VI Cayman Fund LP en 2005”.

El ducado de Lancaster recibió en 2008 alrededor de 360 mil dólares de dicha inversión, un fondo que fue a parar a una empresa de desarrollo de tecnología de huellas dactilares para teléfonos móviles, a compañías farmacéuticas y alta tecnología, siempre según la información divulgada hoy.

En el caso de Juan Manuel Santos, el presidente colombiano aparece como “director de dos sociedades offshore (extraterritorial) afincadas en Barbados, un refugio fiscal en el Caribe”.

También figuran en la lista revelada hoy la cantante estadunidense Madonna, accionista, según los datos divulgados, de una “compañía de suministros médicos en Bermudas” registrada en 1997 y disuelta en 2013, y el líder de la banda irlandesa U2, Bono, como accionista de una sociedad registrada en Malta (2006-2014), propietaria de un centro comercial en Lituania.

Según los medios de comunicación que han colaborado en la investigación, ésta supone la mayor filtración de documentos de paraísos fiscales de la historia y tiene una relevancia aún más importante que los ‘Papeles de Panamá’, que se revelaron en abril de 2016.

En ella han participado, entre otros, los españoles La Sexta y El Confidencial y, a nivel internacional, The New York Times, BBC, The Guardian, La Nación y Le Monde.

EFE