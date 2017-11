Cantante Larry Hernández vuelve a reality tras dos años de sobriedad

Miami.- El cantante de regional mexicano Larry Hernández aseguró que en la sexta temporada de su programa “Larrymania” mostrará parte de su lado de sobriedad y consciencia tras dejar el alcohol hace dos años.

“De hace dos años a la fecha la vida se ve diferente más cuando la vida misma te golpea, pues es a base de golpes donde uno aprende”, afirmó en entrevista con Notimex el intérprete de corridos, nacido en Los Ángeles, California, pero criado en Sinaloa, México.

“El ser humano se va moldeando, nacimos creyendo en cosas que para uno están bien que nuestros padres nos inculcaron, pero no necesariamente están bien y no culpo a mis padres”, afirmó el creador de temas como “El Baleado”, “Gente VIP” y “El Ardido”.

Larry Hernández solía beber todos los fines de semana en el escenario, creyendo que era algo normal, y llegaba a pasar completamente borracho hasta 12 días del mes.

Pero eso ha cambiado luego de sus problemas legales y de haber tocado fondo tras su arresto el 25 de septiembre del 2015, por su vinculación a un caso de secuestro. Tras un mes en la cárcel de Newberry en Carolina del Sur salió bajo libertad condicional, misma que aún cumple.

“Hoy tengo más consciencia de lo que hago porque soy una persona sin alcohol, muchas personas toman para olvidar y yo he vivido muchas cosas en mi vida y solamente el que trae el morral sabe lo que pesa”, aseguró.

“En la primera temporada estaba haciendo el confesionario con lentes oscuros y le hablaba a la cámara con miedo. Hoy me divierto y es el aprendizaje que he tenido y la seguridad que me dan tantas temporadas”, apuntó Herández.

Dijo que en esta nueva vida que muestra en el reality, cuya sexta temporada por el canal Universo consta de 15 episodios, dará acceso a la intimidad de Larry con su familia en la que, entre otras cosas, se muestra el desarrollo profesional de su prometida Kenia Ontiveros con su línea de belleza.

La seguridad de Kenia y su independencia tomarán a Larry por sorpresa y terminarán complicando más su relación. En esta etapa también su hermano Freddy, es liberado tras pasar seis años en la cárcel y tendrá que reintegrarse a la sociedad.

Pese a la distancia, el deseo de Larry de ayudar a su hermano será puesto en prueba, pues en lugar de seguir el ejemplo de él, Freddy vuelve a caer en el alcohol.

