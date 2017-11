Carmen Muñoz celebra alta audiencia del programa “Enamorándonos”

México.- Carmen Muñoz, conductora de “Enamorándonos”, que se transmite por Azteca Trece, celebró que después de un año al aire el programa registre alto porcentaje de audiencia y reiteró su compromiso con la emisión.

“Agradecemos muchísimo el cariño que la gente nos da día con día, acabamos de cumplir un año y estamos muy contentos con los altos niveles de audiencia que hemos tenido”, señaló en entrevista.

Atribuyó el éxito obtenido a que “el público está muy metido en cada historia y eso a nosotros nos encanta: que la gente se reúna en familia, que se reúna con los vecinos, que nos vean en vivo, en YouTube, en redes sociales, la gente está enganchadísima y eso nos encanta”.

No obstante Carmen Muñoz reveló que no se verán cambios en la narrativa del programa. “Por el momento no, estamos en las mismas”, dijo.

Y aunque la conductora participa de manera alterna en “Enamorándonos”, que se transmite por Azteca Trece de lunes a viernes a las 17:30 horas, con “Diálogos en confianza”, del Canal Once, rechazó que eso le reste credibilidad en las emisiones.

“Siempre he estado comprometida con mi trabajo al cien por ciento en la cadena que sea y creo que la gente poco a poco ha entendido mi entrega, que son conceptos totalmente diferentes y debe saber esa diferencia”.

Contrario a lo que se podría pensar de que esa situación podría perjudicar su imagen, compartió que sus fanáticos la siguen en la cadena televisiva que se encuentre. “Creo que gané público en los dos programas y eso habla de que uno puede ser multifacético”.

La también locutora sostuvo que toda la programación en la televisora de El Ajusco se apoya mutuamente. “Tenemos que apoyarnos en un mismo canal, somos una gran familia y nos apoyamos entre todos los proyectos. Entonces si a un programa le va bien, a todos nos va bien”, enfatizó.

Ntx