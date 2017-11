Comenzarán Las Batallas en “La Voz…México”, tras concluir Las Audiciones

México.- Las audiciones en “La Voz… México” terminaron, ahora cada uno de los “coaches”, Laura Pausini, Yuri, Carlos Vives y Maluma, tienen en su equipo a 12 aspirantes para la siguiente fase del programa: Las Batallas.

Luis Adrián, de 28 años, originario de Oaxaca, quien inició el cuarto y último programa de audiciones con la interpretación de “O sole mio” con la que logró que los cuatro “coaches” voltearan su silla, eligió formar parte del equipo de Pausini.

Llegó Damiana Conde de 31 años, de La Paz, Baja California, quien buscó una nueva oportunidad en el programa con el tema “Sing of the times” y logró que todos los “coaches” voltearan hacia ella, pero se inclinó hacia Yuri.

Los hermanos Jimmy y Max Saravia, de 34 y 40 años, respectivamente, oriundos de Guatemala, llegaron al escenario del programa dominical para triunfar y eligieron a Carlos Vives como su mentor tras interpretar “No sé qué pasó”.

Yuri y Vives protagonizaron un enfrentamiento por Karen López, de 21 años, nacida en Michoacán, quien interpretó “Amárrame”. La cantante veracruzana fue por quien la concursante se inclinó.

Ryan González, 24 años, vino de Texas para interpretar “Cold” y en el último momento Carlos Vives y Maluma se dieron la vuelta; Ryan eligió a Maluma.

Con el tema “Cheap Thrills”, Erika Peña de 19 años, oriunda de Tamaulipas, forma parte del equipo Maluma; mientras, Diego Medel, de 28 años, originario de la Ciudad de México, un joven que se ha dedicado al teatro musical y ahora busca retomar su carrera como cantante se integró al equipo de Yuri.

Vanessa León, de 24 años, con residencia en Aguascalientes cantó “Te equivocaste” y eligió ser parte del equipo de Yuri; Valeria Salinas, de 18 años, originaria de Coahuila, interpretó “Vuelve por favor”. Ahora ella forma parte del equipo de la cantante italiana.

Las gemelas Marian y Mariel interpretaron “Cuando un hombre te enamora” y convencieron a Carlos Vives y Yuri, quien se conmovió con la actuación de las gemelas, pues la madre de la cantante jarocha fue su manager. El equipo de Yuri fue el primero en cerrarse.

Hugo Márquez, de 22 años, nacido en Mexicali, Baja California, con su estilo reguetonero cantó el tema “Me rehúso” y convenció a Laura Pausini y Maluma, pero el vencedor fue el cantante de música urbana.

Tras haber participado en la primera versión del programa, Oscar Garrido de 24 años, nacido en Puebla regresó con la canción “Adventure of a life time”, con la que conquistó al público del foro y ahora ya forma parte del equipo de Carlos Vives; con quien el cantante colombiano integró a su último elemento.

Laura Pausini no dudó ni un momento cuando Gustavo Moreno de 25 años, de Tijuana, Baja California comenzó a cantar “She will be loved”, y aunque en el último acorde Maluma también volteó, Gustavo se integró con Pausini y fue quien cerró el equipo de la italiana.

Finalmente se presentó Alex Rodríguez de 25 años, de Ensenada, Baja California, quien desea transmitir con sus interpretaciones un mensaje de igualdad, eligió “Contigo”, y así se convirtió en el último integrante en sumarse al equipo de Maluma.

La primera de Las Batallas será el 12 de noviembre a las 20:30 horas por Las Estrellas.

Ntx