Legisladores fatigados

Como si no hubiera trabajo pendiente de resolución, los legisladores de ambas cámaras se otorgaron seis días de vacaciones aprovechando el puente del Día de Muertos.

Mañana martes regresarán al trabajo arduo y agotador que la nación les confió por ser dignos representantes de un electorado que supo escogerlos al momento emitir el sufragio.

De verdad, los senadores y diputados que integran el Congreso Legislativo se han ganado un respiro de seis días para no claudicar en el trabajo intenso de las cámaras; y es que la cuesta ha sido alta, sobre todo, en el Senado con el asunto de Santiago Nieto que puso de cabeza a los padres de la patria, quienes en los momentos intensos del debate agotador; ya no sabían que hacer con la papa caliente que les cayó desde el preciso momento en que Raúl Cervantes hizo pública su renuncia al cargo de Procurador General de la República, renuncia que fue acompañada de amplia investigación sobre el fraude de Odebrecht.

Una vez que Santiago Nieto decidió no impugnar su despido de la Fiscalía Electoral, las aguas volvieron a su cause y los senadores respiraron profundo tomando su segundo aire debido a que el tornado había pasado de largo; Santiago Nieto ya no era problema e incluso de acusador pasó a ser acusado. Así se las gastan en la PGR.

¡Ver para creer!

De manera, que ¡A descansar, vámonos de Día de vivos! Y se fueron para analizar, pensar y calcular lo que quedó pendiente en las cámaras legislativas.

Para empezar les aguarda la ausencia del titular de la Procuraduría General de la República (PGR) y de los Fiscales Anticorrupción y Especializado en Delitos Electorales; y aunque las instituciones señaladas funcionan, permanecen acéfalas debido a la ausencia de acuerdos entre los partidos políticos ya que la designación debe ser aprobada con mayoría calificada por el Senado que se encuentra de vacaciones, pero sólo por escasos seis días y que mañana martes llegan a su fin, que tanto son seis días de cobrar sin trabajar.

Sin embargo, es importante considerar que no es juicioso ni conveniente para nadie que el país este sujeto a los intereses de partido, de grupo y de las circunstancias en asuntos de vital importancia como son la corrupción y el narco que generan 58 mil millones de dólares según Reuters; la seguridad, la impunidad y la investigación de los delitos.

Pero confiemos en que este corto descanso de los legisladores les haya servido para refrescar e intercambiar ideas, toda vez que la designación de los fiscales será única y exclusivamente responsabilidad de ellos y de nadie más, por lo que las personas seleccionadas para desempeñar las delicadas funciones legales deberán estar limpias, no pertenecer a ningún partido político y probar una trayectoria profesional de alto nivel jurídico, pero, sobre todo, no estar ligadas a intereses políticos ni a titulares de secretarias de estado, mucho menos a la Presidencia de la República, toda vez que la investigación que dejó preparada, Raúl Cervantes, sobre el fraude Odebrecht, exige claridad e imparcialidad, a fin de que la ruta político-electoral que el país transitará en breve, obliga a los actores del sistema político a conducirse con transparencia y honestidad para no ensuciar un proceso en el que los factores en juego son altos y riesgosos.

Así que descansados ya, con nuevos bríos, los padres de la patria ya repuestos, ideas claras de los asuntos por resolver que requieren su talento.

Seguramente mañana confirmarán el carpetazo a la destitución de Santiago Nieto al haber transcurrido los 10 días hábiles para objetar su destitución como lo adelantó el viernes pasado el senador Miguel Barbosa.

Hay otros temas que urge despejarlos, toda vez que la nación tiene derecho a conocer la conducta de sus gobernantes y que mejor que las cámaras legislativas para aclararlos al ser asuntos delicados sobre corrupción e impunidad de exfuncionarios y algunos que todavía lo son que ya han sido señalados.

Los legisladores al reiniciar sus labores que incluirán el cierre del 2017, deberían aprovechar el júbilo del gobierno federal anunciando el feliz descubrimiento del inmenso yacimiento de petróleo en las costas de Veracruz para invitar al titular de Pemex, José Antonio Gonzalez Anaya, a que comparezca ante los legisladores y explique la buena nueva energética, y, de paso, que aclare la situación de la petrolera respecto al asunto de Odebrecht y las cuentas que rindió Emilio Lozoya al salir de Pemex y aunque se ha explicado que actualmente Pemex no tiene ningún negocio con la empresa brasileña no ha quedado claro el fraude cometido en complicidad con ex funcionarios del gobierno mexicano como es el caso de los 10 millones de dólares recibido en partes por Emilio Lozoya para ser utilizados en la campaña del entonces candidato presidencial por el PRI Enrique Peña Nieto.

Se les amontonó el trabajo a los señores legisladores por andar en la vacación, lo que no justifica la irresponsabilidad laboral de senadores y diputados en momentos clave para el país.

@luis_murat