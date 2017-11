Cantante rumano Radhu quiere probar suerte en México con música ranchera

México.- El cantante rumano Radhu aseguró que quiere probar suerte en México con su música ranchera, con la cual ya cobró relevancia en su país de origen.

“Cuando yo tenía 12 años comencé a grabar canciones pop, después a mis 18 años un conductor colombiano me descubrió en Rumania y me dijo: ‘Oye, tú tienes que cantar cumbias’, y le dije: ‘¿Cumbias, qué es eso?'”, expresó en entrevista con Notimex.

“Hasta que un día me enseñó una cumbia y me di cuenta que era lo mío. Hice una y con esa canción me hice un ‘popstar’ en mi país”, agregó.

Pero ya introducido en el mundo de la música en español no paró y fue entonces que descubrió el género ranchero, cuyo flechazo fue inmediato: “Yo dije: ¡wow!, tengo que cantar esto”.

Afirmó que sus mayores influencias de ranchero son Ana Gabriel, Juan Gabriel y Vicente Fernández, por quienes siente gran admiración y apego a sus canciones.

No conforme, comenzó a escribir sus “propias rancheras”. “Entonces con cada canción que hago intento dar un mensaje positivo, porque como artista tengo una gran responsabilidad de dar un buen mensaje a mi público”.

En su visita a México tiene dos objetivos, producir música genuina mexicana para llevar a su país y dar a conocer a los mexicanos un poco de lo que hace.

“Necesitaba venir a México porque quería hacer música genuina mexicana para llevarla a mi país. En Rumania la música ranchera está de moda por mí y a la gente le encanta, es una muy buena forma de acercarle la cultura de este bello país”, expresó.

Además aprovecha para “que el público de México conozca un poco de lo que hago y con suerte disfrute de mi arte, que lo hago con todo mi corazón y respeto a su cultura, de hecho lo hago porque me gusta su cultura”.

Radhu planea tener un disco completamente en español para el año entrante y regresar a México para ofrecer una serie de presentaciones de las que más adelante dará detalles.

Ntx