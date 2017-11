EUA debe controlar de urgencia la venta y porte de armas El Tiempo

Bogotá.- La sociedad estadunidense y su gobierno debe actuar de forma urgente para controlar la venta y el porte de armas ante las constantes masacres por parte de civiles, como la que se presentó este fin de semana en Texas, opinó hoy el editorial el diario El Tiempo.

“No hay alternativa. Hay que decir una y mil veces que una sociedad con los logros, valores y virtudes como los del país del Norte tiene que llegar a un acuerdo ya sobre un control muchísimo más riguroso de la posesión de armas de fuego por parte de particulares”, planteó el diario colombiano.

De lo contrario, agregó, “todo lo positivo que tiene, que es mucho, termine naufragando en el río de sangre de las víctimas inocentes de los desquiciados”.

“Esta vez fue en Texas, donde 26 personas murieron. El autor, una persona cuya fachada permitía suponer que era un vecino más, pero que albergaba un infierno interior. El mismo que le sirvió de infernal fuente de inspiración para una mortal puesta en escena de todo lo que lo carcomía, el pasado domingo, en una iglesia de la pequeña población de Sutherland Springs”, anotó.

Es necesario que Estados Unidos se pregunte, “qué está pasando en una sociedad en la que con tanta frecuencia surgen asesinos en serie. Y aquí hay que incluir a los que, como el protagonista de los hechos de Nueva York la semana pasada, usan la máscara de ocasión del terrorismo. Una parte fundamental de la tarea es esa: diagnosticar qué es lo que falla y proceder a actuar”.

Reiteró que “las leyes no pueden seguir ancladas en un pasado que no regresará. Que un pacto sea fundacional, la Constitución, no lo hace pétreo”.

“Es un reto gigantesco que toca todos los campos: desde la economía hasta la salud pública, pasando por la educación. Para ello, hacen falta líderes con unas calidades que hoy brillan por su ausencia. De ahí que haya que hacer votos para que ojalá pronto esos nuevos líderes asomen en el panorama de esta nación”.

Estados Unidos debe “priorizar lo urgente. Y aquí lo urgente es entender que la sociedad que en su momento elevó a precepto constitucional el derecho a portar armas ha cambiado. Que son necesarios rigurosos controles para comprar uno de estos artefactos de muerte”.

