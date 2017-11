Michelle Renaud regresa a la televisión con “Hijas de la luna”

México.- Tras un año de no aceptar proyectos para enfocarse en su faceta como mamá, la actriz mexicana Michelle Renaud regresa a las telenovelas “a lo grande” y como protagonista del melodrama “Hijas de la luna”.

Se trata de la nueva producción de Nicandro Díaz para Televisa, que se basa en la historia colombiana “Las Juanas”, de Bernardo Romero. Michelle dará vida a “Victoria”, quien descubrirá que el hombre que la crío no era su verdadero papá.

“Me siento muy emocionada, la historia esta padrísima, el elenco que se está conformando aún está mejor y muy contenta, ya que regresaré a lo grande, con una grandísima producción y como estelar”, externó.

Subrayó que “es un personaje completamente diferente a lo que había hecho, así que es un gran reto para mi. Me está poniendo pruebas, retos, y espero poder sacarlo adelante lo mejor posible para que la gente pueda realmente conocer a Victoria y no vea a Michelle”.

Antes de morir la madre de “Victoria” le confiesa que su padre no es su papá biológico, por lo que se dará a la tarea de buscar y conocer al verdadero, lo que la llevará a atravesar diversas situaciones cómicas e incómodas.

“Al enterarse de esa noticia se prende la chispa de la historia y la búsqueda de su papá trae consigo situaciones bastante cómicas. En el camino, ‘Victoria’ descubrirá que tiene más hermanos, así que irá conociendo a toda la que ya es su familia, afrontará muchos retos, complicaciones y amoríos”.

En entrevista con Notimex, Renaud confesó que no esperaba regresar tan pronto a las telenovelas, toda vez que su último proyecto fue “Pasión y poder”, de José Alberto Castro, emisión que concluyó el 10 de abril de 2016.

Sin embargo al conocer la historia se enamoró de ella y al platicar con Nicandro Díaz, quien le abrió todas las puertas para compaginar las grabaciones con su faceta como mamá, no dudó en regresar a los foros.

“Pensé que no iba a trabajar tan pronto pero me hablaron para hacer la prueba y me encantó la trama, es de esas veces que sientes que hay una buena vibra y entonces te late el corazón.

“Eso fue lo que sentí, así que me esmeré y realicé el mejor casting que pude. Creo que todo en la vida pasa por algo y te pone en el lugar en el que debes estar”.

Renaud también compartió que pensó que sería prudente volver a los foros una vez que su bebé durmiera la noche completa. Logrado ese objetivo se sinceró con Nicandro respecto a que primero era su hijo, quien está en la etapa de lactancia, y el productor le respondió que él también era padre y entendía la situación, por lo que no existía problema por llevar al bebé a las grabaciones.

“Así que estaré en la mejor historia, con la mejor producción y con mi bebé acompañándome. Vuelvo a hacer lo que me gusta y ahora lo disfrutaré al triple”.

“Hijas de la luna” comenzará su rodaje a finales de noviembre y “mostrará las zonas más bonitas de México”. El estreno de la teleserie se prevé para principios de 2018 y su transmisión a las 20:30 horas, por Las Estrellas.

