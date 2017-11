Patrimonio documental también resultó afectado por los sismos

Puebla.- Los sismos que se registraron en septiembre pasado dejaron expuestos no solo los riesgos de perder inmuebles considerados patrimonio histórico, sino también el documental como los archivos, informó Mercedes de Vega, directora del Archivo General de la Nación (AGN).

En entrevista telefónica con Notimex, dijo que México es un país que tiene altos niveles de siniestralidad ocasionados por sismos o lluvias, por lo cual se deben tomar medidas importantes para salvaguardar los documentos históricos.

“En el AGN a ciencia cierta aún no sabemos cuántos archivos resultaron dañados o se perdieron en los estados afectados por el sismo, como en el caso de Morelos, Oaxaca o la propia Ciudad de México.

“Sabemos que las autoridades tomaron cartas en el asunto, pero necesitamos saber qué fue lo que pasó y contar con un censo de daños de los archivos”, dijo.

Apuntó que el contacto con las autoridades estatales existe, pero aún no se ha recibido información a través de la liga que el Archivo General de la Nación abrió para realizar un censo: https://www.gob.mx/agn/articulos/el-agnmex-trabaja-para-elaborar-un-censo-de-danos-en-archivos-historicos-y-administrativos?idiom=es.

El propósito, dijo, es que los estados puedan informar sobre los archivos que resultaron afectados por los últimos desastres naturales y poner al tanto sobre los daños ocurridos en sus fondos documentales, con la finalidad de brindar asesoría en el rescate de los archivos históricos o administrativos.

Mercedes de Vega agregó que una vez que reciben el reporte, el personal del Archivo General de la Nación se pondrá en contacto con el responsable del organismo para compartir las posibles acciones a emprender, para la preservación de los acervos documentales.

Los riesgos asociados a un sismo no se limitan al derrumbe o desplome de edificios, sino también a la afectación de instalaciones que pueden ocasionar daños a los documentos. Por ejemplo, riesgos de incendios por fugas de gas, corto circuito en los sistemas eléctricos, inundaciones y filtraciones por daños a tuberías.

“Por los sismos hubo derrumbes de estanterías y anaqueles, en algunos casos los archivos son grandes, lo que ya está representando una tarea complicada porque hay que volver a ordenar toda la documentación, más la que no estuvo resguardada debidamente”, citó.

En este sentido, explicó que los documentos deben estar resguardados preferentemente en cajas para que puedan ordenarse y manipularse de mejor manera y también para que en una situación de crisis provocada por la naturaleza, la pérdida sea menor.

“En México tenemos una deuda pendiente con nuestros archivos, no les hemos brindado la respectiva atención en términos presupuestales, muchas veces el archivista de una institución ni siquiera aparece en el organigrama, lo que es grave porque éste es quien ordena los documentos de una institución”, comentó.

Mercedes de Vega destacó que si no se le da la respectiva atención a los archivos, si no se ubican en lugares adecuados, si no se coloca estantería antisísmica o con recubrimientos especiales contra el fuego, como otro tipo de medidas, se deben contemplar otras acciones para salvaguardar el archivo.

A esta problemática, detalló, se suma que en el país no hay una verdadera formación profesional del archivista, es decir, no hay universidades que ofrezcan una licenciatura para la formación del archivista, sino que éste se forma de manera empírica.

Las universidades, dijo, deben de ser sensibles a la necesidad de formar a nuevos profesionales de la información, de los archivos y de la gestión documental.

Estos y otros tópicos se abordarán en el marco de la Conferencia Internacional Asociación Latinoamericana de Archivos y Consejo Internacional de Archivos ALA/ICA 2017, “Archivos, Ciudadanía e Interculturalismo”, que tendrá lugar en la Ciudad de México del 27 al 29 de noviembre próximo.

La directora del AGN también recordó que el próximo 9 de noviembre se celebrará el Día Internacional de los Archivos, que desde su creación en el año 2007, pretende dar a conocer a los sectores públicos y privados, la necesidad de resguardar, a largo plazo, los archivos y facilitar el acceso a ellos.

“Cualquier actividad humana genera todo tipo de documentos. Hay una fiesta familiar y se toma una foto, de alguna manera deja el registro de esa reunión. En un evento cívico lo mismo puede haber una fotografía o un documento físico que son el registro de lo que acaba de acontecer”, citó.

Subrayó que los archivos son parte del patrimonio cultural y una de las principales fuentes de información. El patrimonio documental proporciona evidencias significativas para el desarrollo económico, político, social y cultural de la humanidad.

Ntx.