Dan de alta a paciente trasplantada de hígado en IMSS Jalisco

Guadalajara.- Luego de 12 días de hospitalización, la paciente Erika Rivera González, trasplantada de hígado en el IMSS Jalisco, regresa a su hogar con buen estado de salud y su función hepática restablecida.

Tras dar el alta, la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dijo que, además, con ella el nosocomio reactivó el programa de trasplante hepático después de un año de capacitación del personal médico, con sede en Francia.

De forma hereditaria, al igual que su padre, Erika de 46 años de edad, desarrolló poliquistosis hepática y renal, de hecho uno de sus hermanos falleció por la misma enfermedad, detallo.

Aunque fueron seis años de espera de recibir un órgano nuevo, la paciente originaria de Michoacán pero residente en Colima y en donde fue diagnosticada con la enfermedad, fue derivada al Hospital de Especialidades de Guadalajara en donde inició su protocolo para ser trasplantada, apuntó.

Finalmente, a través de una donación multiorgánica procurada en el Hospital General Regional (HGR) 110 del IMSS, fue intervenida de forma exitosa, como resultado de un trabajo multidisciplinario en el que personal médico del Seguro Social realizó una labor ininterrumpida cercana a 48 horas, para lograr concretar el trasplante de Erika, detalló.

“Yo sabía que era difícil que pudiera tener mi trasplante de hígado pero tenía la esperanza de que sí se hiciera, mi familia estaba indecisa porque me operara, pero se fortalecieron mis redes sociales”, manifestó, a su vez, la paciente emocionada, quien por cierto celebrará su cumpleaños en un par de días.

“Va a ser un gran regalo para mi este trasplante”, agregó la paciente quien se dedica al hogar y es madre de Berenice de ocho años de edad.

Añadió que tiene Seguro Social gracias al trabajo de su esposo.

El proceso de Erika, fue prolongado, pero al día se siente satisfecha con la atención que recibió en el Seguro Social. “Me sentí cuidada y bien vigilada por mis doctores, agradezco mucho a todos, a las enfermeras y a todo el personal que me ha ayudado”.

Comentó siempre mantuvo la esperanza, “tanto el doctor González como el Doctor Sandoval me animaron siempre. En todo momento me sentí apoyada, en la rehabilitación, en la terapia, en el aislamiento, me sentí muy bien cuidada por todo el personal médico”.

Ahora Erika retomará su vida normal y seguirá con cuidados, primordialmente medidas higiénico dietéticas, además de continuar bajo vigilancia médica abocada al tratamiento de sus riñones que aún son funcionales.

“Mi vida ha cambiado mucho, antes si me cansaba mucho, y pues a seguir adelante, ahora a cuidar mucho mis riñones”, destacó.

Por su parte, el coordinador del Programa Hepático en el Hospital de Especialidades, Jesús Sandoval Alvarado, añadió que Erika “se va en buenas condiciones, normal, como siempre debería estar, con un hígado nuevo, con cuidados como cualquier otro proceso post quirúrgico”.

Comentó que cuando se recibió a la paciente, los quistes que presentaba en su hígado, abarcaban prácticamente toda la zona abdominal.

“Una paciente que prácticamente no se podía mover, ya que el hígado ocupaba toda la cavidad abdominal, su única opción era el trasplante, afortunadamente se nos dieron las cosas y se llevó a cabo de manera exitosa”, apuntó.

Ntx