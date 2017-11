Margarita se sienta con el Panal

Por Francisco Garfias.

Felipe Calderón tardó un 1’44” en sumar la firma de este reportero a las 75 mil que lleva Margarita Zavala para su candidatura presidencial independiente. “No compromete tu voto”, nos dijo el ex presidente de la República, antes de solicitarnos la rúbrica.

Con la destreza que sólo da la práctica tomó el celular. Le sacó fotos a la credencial de elector por los dos lados. Corrigió los datos que distorsionó la aplicación. Nos hizo firmar dos veces. Finalmente apareció en la pantalla que la rúbrica había quedado registrada.

Ocurrió durante el desayuno en el Gourmette del Restaurante San Ángel Inn.

Mientras Felipe realizaba la tarea de recabar la firma para Margarita, comentó a sus comensales que este reportero fue el primero en sacarle una nota en primera plana. “Yo estaba entonces en la Asamblea”, recordó.

En el mismo lugar, a dos mesas de distancia desayunaba Margarita Zavala con Luis Castro, dirigente del Partido Nueva Alianza.

La aspirante presidencial independiente no sólo estableció posibles escenarios para la elección del 2018, sino que solicitó el respaldo de las estructuras del Panal para alcanzar el reto de juntar las 866 mil firmas requeridas para aparecer en la boleta de la elección presidencial.

La ex militante del PAN sabe que otro independiente, “El Bronco”, ya le pisa los talones en cuanto al número de firmas. “Me va a rebasar, trae estructura”, nos dijo.

Hablamos con Zavala de las fisuras del Frente derivadas de la negativa a realizar una elección abierta del candidato presidencial.

La renuncia de Margarita al PAN sólo fue el inicio del resquebrajamiento. Ya ha habido serias críticas de militantes del PRD contra el posible acuerdo cupular que se perfila: Ricardo a la candidatura presidencial y Alejandra Barrales a la jefatura de Gobierno de la CDMX.

La corriente ADN, que encabeza Héctor Bautista, dice que Ricardo Anaya no garantiza al triunfo en las elecciones presidenciales del 2018.

Lo delicado para esta coalición PAN-PRD-MC es que la citada corriente ADN ya rebasó a Los Chuchos en cuanto a la representación en el Consejo Nacional y tiene la fuerza para bloquear acuerdos.

“¡Ya ven, yo era la buena, pero no me quisieron!”, comentó, en tono de broma, Margarita.

Luis Castro, por cierto, nos dijo que los dirigentes del Frente Ciudadano por México no han respondido a su propuesta de que Nueva Alianza se les sume. La condición que les pone es la misma: que elijan al candidato presidencial en una consulta abierta.

Es algo de lo que Anaya no quiere ni oir hablar. Prefirió la salida de Zavala a abrir la elección a los ciudadanos.

Ya que estamos. “El Bronco” ya salió en redes sociales con un video y una cancioncita entonada por un gordito con barba de candado que dice:

“¡Fallooó, fallooó, fallooó, La neta no sirviooó. La aplicación del INE nos fallóoo. Si escaneando la INE la app no jalooó. Si mi credencial con errores saliooó ¿Cómo les voy a firmar? Si no funciona su pinche Apeee…”

Las presiones ya hicieron ceder al INE. Hoy se vota la ampliación del plazo para presentar las firmas, y hacer acopio de papel en zonas marginadas.

Luis Sánchez, coordinador de los senadores del PRD, salió de las oficinas de su fracción con cara de desconcertado.

Le acababan de avisar de la decisión del pleno de la SCJN de destituir al delegado en Venustiano Carranza, Israel Moreno Villegas. No solo eso. Los ministros pidieron consignarlo ante un juez por incumplir una sentencia de amparo.

Junto con Moreno fue también consignado el hoy diputado local José Manuel Ballesteros. En este caso tendrán que hacer un juicio de desafuero en la Cámara de Diputados.

Ambos ignoraron el cumplimiento del laudo emitido por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el 23 de enero del 2013.

El laudo ordenaba expedir a cuatro quejosos los nombramientos de verificadores, pagar diferencias de salarios y aguinaldos y otorgarles los elementos necesarios para el desempeño de su trabajo.

Ni caso hicieron.

Una vez que la Corte notifique su sentencia a la Asamblea Legislativa, la destitución de Moreno surtirá efectos inmediatos. Corresponderá al órgano legislativo designar a un sustituto hasta que concluya su periodo legal, en septiembre del 2008.

Es la primera vez que la Suprema Corte destituye a un jefe delegacional. Lo ha hecho con ex funcionarios municipales y servidores públicos.

En La Corte nos dicen que los ministros quieren mandar un mensaje claro: no van a tolerar desacatos de ninguna sentencia de amparo.

“¿A poco Los Chuchos ya tienen tanta influencia en la Corte?” Preguntó, mordaz, el citado Luis Sánchez.

El comentario nos sorprendió. No sabíamos que el delegado y su hermano Julio Cesar, el “patriarca” de la Venustiano Carranza, se habían distanciado de los jesuses que los encumbraron.

“No los pelaban y se vinieron con nosotros”, nos dijo el coordinador perredista.

Alejandra Barrales salió en defensa del delegado. Le parece “increíble” que “una cuestión de carácter laboral” –así llamó al desacato- esté por encima del voto de miles de ciudadanos que pusieron su confianza en el destituido delegado. Ya hasta quiere abrir un debate sobre las atribuciones de la Corte.

¿El voto de los ciudadanos?¿En serio? ¿O el control que Julio Cesar Moreno ejerce, como sea, en la delegación? Son preguntas.

Ivonne Ortega, rostro visible de la inconformidad en el PRI, entregó ayer un documento en el CEN de su partido, en el que exige piso parejo para los aspirantes a la candidatura presidencial.

Charlamos ampliamente con ella después de que dejó su solicitud en la oficialía de partes del edificio de Insurgentes Norte. Dijo cosas interesantes que mañana publicaremos en este espacio.

