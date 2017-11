No está de moda criticar al gobierno. Siempre ha sido así, se les debe vigilar

Por Jorge Miguel Ramírez Pérez.

No cabe duda que la mente de farandulero del tipo de las revistas semanales de gente del espectáculo, que se tira porquería y dirimen su vida privada por lo mismo, en una porqueriza; es lo que priva en los personeros de Los Pinos, que como a los del negocio de las telenovelas, les molesta que se sepa, lo que dicen y hacen, y que todo mundo se entera, porque son los primeros en difundirlo, se ufanan de sus picardías.

Ese es Eduardo Sánchez el vocero de Peña, que a su falta de oficio, suma equivocación tras equivocación. Porque se aventó la puntada hace unos días de regañar a los ciudadanos, porque se molestan de tanta corrupción; deben aguantar ha de decir; pero ya están asqueados de lo que hacen en el gobierno actual, los que dicen representarlos.

No está de moda criticar al gobierno, como cree Sánchez…. No es moda, joven; le dijera Cantinflas; a quien se expresa similar al mimo. Porque ayunos de experiencia y credenciales para despachar los asuntos de estado y gobierno, no saben o no quieren saber que el suyo es el peor gobierno de la historia: el de Peña.

Y eso, es decir mucho, junto a desquiciados como Echeverría, Zedillo, y a los agentes de la embajada, habilitados como presidentes: López Mateos, Díaz Ordaz y Echeverría que repite en esta lista de alta traición a México; aún así se ven chiquitos, ante los peñistas y por eso les parece que la crítica es una simple moda.

Muy precarios en su comprensión de la historia y de los protocolos del ejercicio gubernamental, de sus leyes y aún de lo elemental; desconocen el funcionario Sánchez y quien lo manda, que criticar es una prerrogativa ciudadana, de hecho un derecho y obligación moral. Que se exija que las cosas las hagan bien, porque no hacen algo por desprendidos o porque sean generosos, sino porque se les paga y muy bien; cobran caro y para eso se alquilaron.

Nadie los obligó a meterse; y saben muy bien a que atenerse por ensalzar su ego. Porque a lo festivo la gente se acostumbra. Eso de los aplausos y cachondeos, a los que se hacen dependientes, no es para creerse. Como si no supieran que hay que darles billetes en caliente, a los acarreados para que aplaudan. Eso no es el trabajo; esa es la parte de hacer el papel de divas, en estrados donde los organizadores de giras, los hacen dramatizar.

Eventos que no sirven para nada, sino para vanagloriarse, para inaugurar obras inconclusas, y que se retaquen de billetes los guardias que hacen de tramoyeros. Esas prácticas de simulación no ayudan para el verdadero gobierno, son rutinas vacuas. De hecho son formas de evadir lo que quieren y urgen todos: la seguridad , que cada día está peor y que es la prioridad número uno de cualquier gobierno.

Y así se puede seguir analizando lo que no se ha hecho y no se va hacer, y lo que hay que hacer que dicen que sí, pero que no tienen para cuando arrancarlo. Y si pudieran leer los que se molestan con las verdades, o siquiera escuchar un poco, podrían enterarse en esta misma semana, para no ir muy lejos, como viene la agenda negra, la lista de amenazas que no se atienden y que se van a acumulando. Para darse cuenta que es una bofetada para los ciudadanos.

Para abrir boca en estos días, sencillamente hay mucho que de antemano se sabe no será gestionado. Las quejas de los damnificados del terremoto, donde no aparecen responsables; las revelaciones de los Paradise Papers con nombres de los sacadólares: los magnates de siempre, de los que Meade, se apresuró a darles carta de impolutos, porque los exculpó, antes siquiera de una duda razonable: como posibles evasores fiscales, como nos tratan a los demás.

Las muy sospechosas renuncias de funcionarios de la procuración de justicia, que por cierto, se produjeron antes de consignar a tantos funcionarios corruptos. Muchos con más de tres años de que fuera solicitada su consignación por la Auditoría Superior de la Federación.

La negativa de la cámara a desaforar pillos. Los atracos de Odebrecht y el amparo a Lozoya. Los datos dados a conocer desde una investigación de la Universidad de Texas, que confirma lo de los sobornos de los Zetas a Fidel Herrera y a los Moreira. Y muchos asuntos más que diariamente producen la idea, no inventada de que el gobierno de Peña, no solo no mejora los temas mas candentes, sino que se hace el desentendido de los mismos.

Así que, no es una moda. Es un mal que llegó hace cinco años con un grupo de discípulos ideológicos de Hank González, que solo ven negocios, donde se debe ver responsabilidad y práctica de buen gobierno.