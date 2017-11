A semanas de estreno removerán en cinta a personaje de Kevin Spacey

Los Ángeles.- A unas semanas del estreno de la cinta “All the money in the world”, el personaje de Kevin Spacey será removido, anunciaron los estudios Sony.

Spacey, quien se encuentra en medio del peor escándalo de su carrera tras ser acusado de abuso sexual, será sustituido en el personaje por el veterano actor Christopher Plummer.

Plummer ahora interpretará al magnate multimillonario petrolero J. Paul Getty en la historia sobre el infame secuestro en 1973 de su nieto, John Paul Getty III.

La cinta hace unos días fue retirada por los estudios de su presentación en la clausura del prestigiado AFI Fest para el 16 de noviembre, pero se mantiene el 22 de diciembre como fecha de estreno en Estados Unidos.

En una movida costosa, el director Ridley Scott eliminará al asediado actor Spacey de su película de suspenso.

Scott tomó la decisión unilateralmente y solo notificó a Sony de su decisión la tarde del miércoles, según fuentes cercanas a la situación.

Agregó que Plummer fue originalmente la primera opción para el papel, pero los altos ejecutivos del estudio querían un nombre más grande.

Spacey filmó un total de ocho días y muchas de sus escenas presentaban solo a él. Mark Wahlberg y Michelle Williams también protagonizan la película, como el abogado y la hija de J. Paul Getty, y se espera que los dos regresen para volver a grabar.

No está claro cómo Scott producirá el cambio de Spacey-Plummer, pero traer de vuelta a los actores para filmar y terminar la película en este horario tan ajustado es una tarea enorme.

Otra opción igualmente complicada puede ser el uso del delicado trabajo de efectos visuales. Un desafío para tal trabajo de VFX es que muchas de las escenas de Spacey fueron filmadas en diferentes lugares.

VFX House MPC, que fue la casa líder de VFX en los efectos visuales del año pasado, ganador del Oscar The Jungle Book, está trabajando en All the Money in the World.

Dependiendo de la complejidad y el número de disparos en los que aparece el personaje, es posible que la composición digital coloque a Plummer en algunas tomas existentes.

“Todo el dinero en el mundo” es el último proyecto fallido de Spacey. Netflix anunció que la sexta temporada de House of Cards había suspendido la producción y, el viernes, las fuentes dijeron que la producción está retrabajando activamente la última temporada del drama, sin Spacey.

Las acusaciones contra Spacey comenzaron hace casi dos semanas, cuando el actor Anthony Rapp le dijo a BuzzFeed News que el actor le hizo avances sexuales cuando tenía apenas 14 años.

Desde entonces, varias personas más se han presentado para contar su propia experiencia con el actor, incluida la expresentadora de televisión Heather Unruh, quien alegó que Spacey agredió sexualmente a su hijo de 18 años el año pasado.

“He querido decir algo durante mucho tiempo, especialmente en momentos en que Kevin Spacey tiene el honor de ser anfitrión de algo así como los Tony Awards y se lo considera un hombre y un actor”, dijo Unruh.

Un camarero de Londres también contó su historia en una entrevista con la BBC, alegando que Spacey lo buscó a tientas.

“En el afterparty, estaba sentado en un sofá con mi novia de entonces. Se levantó para tomar un trago, y Kevin Spacey se sentó en el sofá junto a mí”, dijo Kris Nixon, un antiguo barman cerca del Old. Teatro Vic, donde Spacey fue director creativo. “Me preguntó si esa era mi novia, luego se acercó, agarró mi pene y dijo: ‘Podría follarte mejor que ella'”.

