-Clavillazo ya no carga los peregrinos

Héctor M0ctezuma de León.

“Ya ni llegó a cargar los peregrinos” dice un frase del folclor mexicano cuando alguien se quiebra o ya no llega a la navidad, se lo cargó el payaso dicen en otros lados; eso es precisamente lo que le espera a Enrique “Clavillazo” Ochoa, sus días al frente del PRI, en donde trabaja como dirigente formal están contados en “La Víspera del Trueno”, como le llamó Luis Spota a su gran novela sobre la sucesión presidencial en los años sesenta.

En la cancha del priísmo están en la víspera del trueno y el ex –director de la Comisión Federal de Electricidad quien dejó temblando a la empresa productiva del Estado, no entra en planes para la ardua pelea que tendrá que dar ese partido si es que quiere conservar la Presidencia de la República.

En Los Pinos piensan en gente más experimentada para dirigir al PRI en tiempos de elecciones presidenciales, tal vez en Miguel Ángel Osorio Chong, si el dedo de Enrique Peña Nieto no lo favorece, o Eruviel Ávila Villegas, experto en trampas electorales como las que se necesitan para que el tricolor pueda dar la pelea en las elecciones del 2018.

El Trueno, o el dedazo que saldrá de la residencia oficial, lo esperan en medios del priísmo, para la última semana del mes de noviembre, el mes de los muertos, en el que algunos aspirantes se irán al camposanto de la política mexicana.

Con cualquiera de los que se mencionan para la candidatura presidencial, el partido tendrá que reforzar sus filas, la elección será muy cerrada y la posibilidad de repetir son remotas en un escenario en donde los resultados del gobierno peñista serán definitivos para el éxito o el fracaso del partido, todavía en el poder.

Fidel Herrera, Humberto Moreira y Rubén Moreira están cruzados con la misma Z que los cobijo durante sus respectivos gobiernos, el primero en Veracruz y los hermanitos en Coahuila, los tres son de los mejores ejemplares en materia de impunidad que nos ha recetado la administración de Enrique Peña Nieto…Andrés Manuel López Obrador en Morena y Eruviel Ávila en el PRI de la capital del país compiten para ver quien recluta la mayor escoria política, hasta ahora va ganando el mexiquense con un peso completo como es el corrupto dirigente de los pepenadores, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, pero los reciclados por el “Peje” no cantan mal las rancheras…Ricardo Monreal está amarrado y en las redes sociales da las gracias a las dirigencias de los partidos que se emocionaron con la posibilidad de que el zacatecano los abanderara en las próximas elecciones para jefe de Gobierno de la Ciudad de México…¿Sabrán los ministros de la Corte que también Miguel Ángel Mancera no acata las órdenes del juez, sobre todo en sentencias en materia laboral, el juzgador dio la razón a quienes fueron despedidos injustamente por el gobierno de la capital del país, casos hay muchos. Por lo pronto los ministros van por más delegados, curiosamente perredistas…La UNAM otorgará 10 doctorados “Honoris Causa” a otros tantos distinguidos mexicanos, como el maestro Enrique González Pedrero, ex –director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en donde tuve el privilegio de tenerlo como catedrático de la materia, Historia de las Ideas Políticas. Felicidades don Enrique.

